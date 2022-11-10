鴻海(2317)將於今（10）日下午召開線上法說，亞系外資趕在法說前出具長達92頁的深度報告送暖，認為隨著電動車業務逐步開花結果，對既有資通訊（ICT）業務提供下行保護，看好目前布局鴻海的時機已成熟，維持「買進」評等、目標價145元不變。

亞系外資指出，鴻海持續透過與各領域產業領導者合作，投資布局電動車核心零組件實力，包括電池組、車用半導體和汽車設計製造。透過輕資產戰略，相信鴻海正謹慎的平衡風險與潛在財務回報，以最大限度地提高對電動車企業的投資報酬率。

同時，亞系外資預期鴻海季有地消費電子設備組裝業務將維持穩定表現，主要得益於身為美系大客戶大部分產品的主要供應商地位，以及在全球及中國大陸的多元布局生產基地，相對規模較小的同業，更能因應潛在的物流中斷和需求下降。

亞系外資指出，鴻海透過利用政府補貼和合作夥伴資金來拓展半導體業務，並聚焦於成熟製程，主要是為滿足內部需求。由於穩定的半導體供應現在已成為傳統燃油和電動車領域不可或缺的一部分，認為此舉應能確保業務穩定成長軌跡和穩健物流。

整體而言，亞系外資認為隨著新商機和電動車（EV）藍圖逐步開花結果，買進鴻海的時機已經成熟。強大的全球物流網路不僅是鴻海電動車業務的擴張支柱，且能保護集團既有資通訊（ICT）業務免受營運波動影響，尤其是中國大陸採取極端防疫措施下。

儘管ICT業務短期在鄭州生產受封控影響，亞系外資預期鴻海的供應鏈韌性相較於同業將更有能力因應，未來亦將受惠蘋果將供應鏈移轉至中國大陸以外地區。同時，認為市場尚未意識到電動車業務的獲利和價值創造潛力。

亞系外資認為，供應鏈穩健性及不高的本益比估值，應會為鴻海股價提供堅實支撐。雖鑒於宏觀不確定性，將鴻海本益比估值自11倍降至10倍，但若持續執行產品組合調整策略帶動毛利率提升，目前本益比僅7倍具吸引力，維持「買進」評等及目標價145元。