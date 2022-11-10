連接元件廠嘉基(6715)受惠Thunderbolt世代交替，第3季稅後盈餘為1.99億元，創下單季歷史新高，累計前3季每股盈餘為7.4元，已超越去年全年業績；隨著Thunderbolt 4世代交替及終端應用日益廣泛，嘉基不僅今年營運可望創下新高，明年營運展望亦樂觀，嘉基總經理羅偉仁表示，明年營運可望優於今年。

嘉基是全球極少數獲英特爾核准得以生產Thunderbolt線材廠，今年以來兩家美系及一家陸系商用客戶積極導入Thunderbolt 4，其中1家美系客戶5月開始採用，另一家美系與陸系客戶則在第3季跟進，成為推升嘉基前3季營運創高的功臣。

受惠於Thunderbolt世代交替，嘉基第3季合併營收為9.24億元，季增1.52%，創下單季歷史新高，營業毛利為3.05億元，稅後盈餘為1.99億元，季增22.41%，創下單季歷史新高，單季每股盈餘為3.27元；累計前3季合併營業收入為25.1億元，營業毛利為8.12億元，稅後盈餘為4.44元，每股盈餘為7.4元，超越去年全年獲利。

嘉基10月合併營收為2.91億元，月增2.41%，累計前10月合併營收為28.01億元，年增37.6%，雖然旺季已近尾聲，但法人預估，嘉基第4季營運可望維持高檔，全年獲利創下新高已是囊中之物。

由於英特爾力挺，嘉基初估，目前NB搭載Thunderbolt 4的滲透率已有7至8成，採用Intel CPU滲透率更幾乎是100%，亦帶動使用新介面的擴充基座需求，終端應用也持續增加中，嘉基也看好Monitor市場能加速導入，羅偉仁表示，由於Thunderbolt 4高速傳輸可以完整支援4k影像，目前陸續有品牌廠導入，若Thunderbolt 4 Monitor滲透率能拉升到30%，可望對公司帶來新一波成長動能。

在內部高速線方面，非蘋NB受限於成本大多僅採用一顆Thunderbolt 4，嘉基也針對相關廠商提出創新材料內部高速線，有機會取代IC作為CPU對較遠端Thunderbolt 4接口連結，目前已獲Intel認可並上其平台，下游代工廠也已開始採用，希望明年NB廠採用比率增加，且不排除擴及網通等其他市場。

為因應供應鏈分散趨勢，嘉基已選定泰國設立新廠，新廠預計明年5月交廠，嘉基規劃明年第2季先將美系客戶及零售產線移至泰國，並於第3季開始貢獻業績，羅偉仁表示，希望3年內泰國廠產值佔公司比重能達3成。