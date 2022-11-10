全球第二大虛擬貨幣交易所FTX爆出資金危機，原先最大交易所幣安（Binance）有意收購美國以外的業務幫助其解決難關，但周三交易告吹，幣安官方指出，由於FTX疑似涉及不當使用客戶資金與美國監管機構調查等問題，因此決議不收購，FTX面臨破產危機，出現高達80億美元（約新台幣2500億）的資金缺口。

CNBC報導，幣安執行長趙長鵬周二宣布，以未公開的金額收購FTX非美國業務，緩解其資金流通性問題，沒想到隔天，趙長鵬透露交易已經告吹，隨後幣安也發出聲明表示，「一開始，我們希望能夠支持FTX的用戶，但現在發現這些問題已經超出我們的控制與能力。」

幣安放棄搶救FTX引發虛擬貨幣市場劇烈震盪，FTX發行的虛幣FTT在周一、周二重貶8成，摔至5美元，蒸發超過20億美元，周三FTT續跌超過一半至2.3美元，止不住跌勢。

除此之外，比特幣也在三天內暴跌近3成，自2020年11月以來，價格首次跌破1.6萬美元，以太幣也出現超過3成的跌幅，快要跌破1千美元大關。

創辦人兼執行長Sam Bankman-Fried還透露，客戶要求返還的金額將近60億美元。整體而言該公司面臨80億美元的資金缺口，近期也傳出Sam Bankman-Fried四處向投資者募集資金，以求度過難關，但目前都沒有人敢出手。