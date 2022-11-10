侯友宜受訪時也強調，自己從一開始就力挺18歲公民權。（呂健豪攝）

新北市長侯友宜正式請假投入選戰首日，選擇落腳蘆洲，除了到市場掃街拜票、湧蓮寺參拜之外，還有一項重要的行程，就是力挺18歲公民權修憲複決案。侯友宜強調，自己從一開始就力挺18歲公民權，因為這是世界潮流趨勢，也呼籲大家踴躍支持，才能讓修憲通過。

侯友宜競選辦公室的政治實習生今天上午一早就先前往蘆洲，選在廟口形象商圈的路口進行宣講，希望民眾可以在今年選舉時，記得支持18歲公民權的修憲案，讓更多年輕人可以參與公共事務，並行使公民投票的權利。

侯友宜到場後也表達力挺態度，他說為了讓更多年輕人參與公共事務，在了解整個國家的發展政策上有參與的空間，必須支持18歲公民權的修憲案，這不但是他從一開始就力挺的，也是目前的世界潮流趨勢。

侯友宜說，18歲公民權除了是世界潮流外，也是展現民主最可貴的價值，必須讓年輕人有權利也有義務來關心國家社會的進步發展，這是一個很重要的議題，而且這次的修憲案要通過，必須拿到965萬張同意票，必須靠大家一起支持才能過關，所以在請假的第一天，跟所有政治實習生站在一塊，呼籲所有人以行動支持，為18歲公民權投下同意票。

侯辦的政治實習生在街頭宣講時也表示，18歲已經可以考駕照了，同時也要對自己的行為負責，所以18歲公民權是非常重要的議題，必須透過大家的支持，才能讓更多年滿18歲的年輕人，可以擁有權益與義務來關心國家發展，並參與公共事務。