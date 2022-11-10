NBA球員始終受到大量球迷及媒體關注，打出名堂之後免不了要經歷各種誘惑，即將來到效力的「魔獸」霍華（Dwight Howard），在場上總是樂得像個大男孩的模樣，但私底下他的情史卻很豐富，曾坦承自己有個5個私生子，而且媽媽都不是同一個人。

霍華的私生活一向被外界詬病，交往過非常多的女朋友，而私生子就是霍華瘋狂之後的結果，過去曾傳出霍華私生子數量來到8個，甚至有報導稱高達12個，也讓霍華背負著極大的經濟壓力，儼然成為聯盟當中著名的花花公子。

2017年9月霍華接受美國媒體《運動畫刊》（Sports Illustrated）訪問，承認自己一共和5名女子有過5個私生子，孩子們都跟著母親生活，霍華也會寄回贍養費，且仍會在休賽季時常與他的孩子相約出遊，至今仍保持良好關係。

更讓人目瞪口呆的是，據美國八卦網站《TMZ》2019年的報導，1名叫做艾莉耶（Masin Elije）的變性人指控霍華始亂終棄，之後2人雖然斷絕來往，但艾莉耶表示自己因不願意簽下保密條款，遭到霍華的威脅恐嚇，至於霍華則回應並不認識艾莉耶，對於所有對他的指控都是假的。