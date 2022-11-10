民眾黨桃園市長候選人賴香伶邀請柯爸、柯媽一起到平鎮褒忠祠上香祈福，也為民眾黨桃園市選情站台。(呂筱蟬攝)

年底選戰進入倒數階段，民眾黨桃園市長候選人賴香伶與黨籍市議員候選人們，今天與黨主席柯文哲父母柯爸柯承發、柯媽何瑞英一起赴平鎮區褒忠祠上香祈福，隨後還一起吃素齋並直播。提到新竹市長高虹安陷入助理費爭議也因身體不適入院，柯媽直呼很心疼，她強調高虹安是好孩子，也說選舉不因該天天抹黑罵人，顧好自己就好。

柯媽媽說，看到高虹安這樣覺得很可憐，她參加民眾黨是有能力，但電視整天都在罵她，每次看電視都快要哭出來，看她選到這麼累，也不知道她拿什麼錢。柯媽也說，抹黑對於選情造成影響，新竹市這麼多次的選舉只有今年這樣，包含之前資策會的爭議，那是因為高虹安的成績好才能到美國念書，回來之後在郭台銘那做了5年工作，要是不好不可能做這麼久，早就被趕出來，高虹安是好孩子。

賴香伶則說，看到鋪天蓋地對在野黨候選人的做法，不管情況如何，選舉就是照步調以政見來PK，從高委員承受到的不管是壓力還是事實上的不符，都已經在做程序上的調查，現在還是給高委員加油打氣，畢竟剩下10幾天，是否還會有更大的攻擊也不曉得。這次2022民眾黨第一次在地方首長選舉派人出來，這樣的情勢造成藍綠兩者相當緊張，也有一定程度影響，才會有這麼多的攻擊連番不斷用選舉耳語帶風向，壓縮第三勢力所有空間，這點國人看在眼裡。

她也說，自己代表民眾黨出來選桃園市長，在最後時間特別請柯爸、柯媽到義民廟跟所有候選人一起，走在正向選舉方式，過程中從來沒有刻意抹黑或是似是而非攻擊其他候選人，提出來所有質疑包括鄭文燦市長做不到的地方都是有憑有據，為什麼他們做得到其他陣營做不到，都用一些攻擊事件造成社會上以藍綠對決為核心，邊緣化第三勢力或無黨、在野黨，相信大家看在眼裡，所以剩下10幾天時間，她要把正能量帶給桃園市民。