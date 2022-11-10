巴西熱帶主義運動音樂傳奇蓋兒柯絲塔（Gal Costa）今天辭世，享壽77歲。新聞團隊透過蓋兒柯絲塔的官方推特公布死訊，但未說明死因，巴西政界及娛樂圈大咖紛紛發文悼念。

蓋兒柯絲塔官方推特（Twitter）帳號發文表示：「我們懷著深深的悲傷與沉重心情，轉達歌手蓋兒柯絲塔過世的消息…這是個艱難的時刻，感謝各位的愛。」

路透社報導，巴西總統當選人魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）在推特發布一張兩人擁抱的照片，並寫下柯絲塔是「世界上最棒的歌手之一…她的才華、技巧和氣魄，豐富並振興我們的文化，影響數百萬巴西民眾，在他們心目中留下難以忘懷的記憶」。

與柯絲塔同期的歌手貝薩妮亞（Maria Bethânia）在一段影片中表示，柯絲塔「向來以她獨特且渾厚的嗓音迷倒眾人」。

巴西老牌歌手兼政治人物吉貝托吉爾（Gilberto Gil）也在推特發文悼念，說柯絲塔過世的訊息讓他「非常難過，大感震驚」。

蓋兒柯斯塔生前仍定期巡迴演出，日前因進行鼻道結節手術需休養，而取消11月後續演出，她的新聞團隊沒有具體說明她的死因。

熱帶主義運動（Tropicalia）把當地民謠、非裔巴西與國外的迷幻搖滾元素融合在一起，是1960年代一個無視當時巴西軍事獨裁統治而興起的一場具政治色彩文藝運動。（譯者：張茗喧/核稿：蔡佳敏）1111110