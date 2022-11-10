台股從10月25日盤中低點12,629點，短短12個交易日，指數強力反彈千點，11月9日盤中高點來到13,638點，伴隨著歐美股市昨日拉回，亞洲股市今天也全面大跌，台股今（10）日震盪拉回逾150點，指數跌破13,500點，估計成交值將小幅萎縮2,000億元附近。

國票投顧建議，在投資操作上，考量短線資金輪動快速，漲多個股可開始調節，並可留意第四季至明年展望正向族群，例如伺服器、航空類股，股價回檔可分批布局，另外，中長期下行趨勢尚未明確轉變，因此留意個股股價位階，即時進行獲利減碼動作。

美期中選舉仍在開票當中，目前眾議院已確認由共和黨拿下，可望透過政治僵局制約民主黨後續激進的改革政策，有利股債市場，惟民主黨表現較預期強勁，參議院結果仍不確定，將加劇股市波動性，美股9日四大指數出現回檔修正，跌幅介於1.95％至3.14％，其中，費半指數跌幅較重，台積電ADR微跌0.03％。