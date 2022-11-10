南韓戲劇女神孫藝真，今年3月與男神玄彬完成世紀婚禮後，隨即就傳來懷孕好消息，令粉絲們又驚又喜。而不久前，孫藝真才對外曝光兩人的寶寶是男孩、預產期為12月，但今（10）日稍早就有消息傳出孩子在12月出生後，新手爸爸玄彬就可能因工作行程得立即前往海外1個月，只能由孫藝真獨自帶娃了。

根據南韓媒體《Sports Seoul》的報導，玄彬在4月份所接下的新電影《哈爾濱》（하얼빈），故事背景設定在1900年代初期的哈爾濱，描述一群為了找回祖國而付出生命的革命戰士故事。據了解，電影拍攝的規模相當浩大，有業界人士透露，劇組預計在1月20日出發前往脫維亞共和國進行拍攝，估計會在當地待上1個月左右的時間。目前主要演員朴正民、全汝彬都確定會在當天與劇組一同出發，至於玄彬可能會因為老婆剛生產、小孩的出生，還有很多不確定的因素，因此還在跟劇組協調出發的時間。

事實上，孫藝真自從宣布懷孕後一舉一動都備受矚目，尤其是當她日前透過經紀公司宣布「孩子性別確定是男孩，預產期在12月」時，更讓粉絲們欣喜若狂。而老公玄彬一結束電影《機密同盟2》的宣傳活動，也幾乎天天待在家中陪伴妻子養胎，但沒想到孩子一出生玄彬就因為電影拍攝行程飛到海外，得暫時與老婆、小孩分開，著實讓他傷透腦筋。