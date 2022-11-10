幫友人出頭砸店還意圖撞人，海山警逮9人。

新北市板橋區四維路某餐廳33歲彭姓負責人與18歲林姓男子在臉書互嗆，今年9月間林男糾眾到彭男餐廳砸店，並駕車意圖衝撞彭男，所幸彭及時跳開。海山警分局調查後發現，林男有幫派背景，經報請新北地檢署指揮偵辦，並提報林男為治平對象，本月8日將林嫌及共犯共9人拘提到案，訊後依法送辦。

據了解，彭男與林嫌的友人因細故起糾紛，林嫌為朋友出頭，雖互不認識仍在臉書向彭男嗆聲，雙方隔空言詞交鋒，林嫌遂於9月13日晚間糾眾到彭男經營的餐廳滋事，持棍棒砸毀大門玻璃、店面裝潢等，彭男聞聲外出查看，林嫌等竟開車意圖衝撞彭男，所幸彭及時跳開，並未受傷，隨後林嫌等人分乘3輛自小客車逃離現場。

海山分局展開調查，鎖定具竹聯幫背景的林嫌涉案，經報請檢方指揮偵辦，歷時月餘蒐證，將林嫌提報為治平對象並聲請拘票、搜索票獲准，本月8日兵分多路拘提林嫌等9人到案。

林嫌坦承砸店，但否認加入幫派。偵訊後，全案依妨害秩序、毀損及殺人未遂罪嫌移送偵辦。