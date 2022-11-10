台美雙方於11月8日至9日就「台美21世紀貿易倡議」在美國紐約市舉行實體會議。行政院經貿談判辦公室表示，台美21世紀貿易倡議基於台美雙方共同利益，目標為彼此貿易關係建立堅實法律基礎；行政院長蘇貞昌也期盼，經貿團隊與美方進行相關談判要有積極作為。

行政院經貿談判辦公室表示，此次會議依據今8月18日雙方共同公布的談判架構及內容，雙方團隊首次實體見面，討論議題相當廣泛，主要著重在雙方就各自整體法制面的異同，以及維護對雙方企業有利經營環境的政策作法等交換意見。

經貿辦指出，台美雙方在此次會議均展現極高的意願，會議成果非常正面及具建設性，對於「台美21世紀貿易倡議」的後續進展非常有幫助。雙方並同意未來將持續透過各項視訊和實體會議進行談判，盡速獲致豐碩成果。

行政院發言人羅秉成今在行政院會後記者會上表示，台美各方面緊密的關係，這是有史以來台美關係最好的時刻，台美關係堅若磐石，特別是在經貿關係突破上，台美21世紀貿易倡議有助於與美方在各項經貿關係的合作，或對於加入國際經貿組織都會有所幫忙，蘇貞昌要求也拜託經貿團隊跟美方相關談判時要有積極作為，希望有好的成果。

台美21世紀貿易倡議我方由行政院經貿談判辦公室楊珍妮副總談判代表會同駐美代表處、經濟部、財政部、法務部、廉政署、國發會、農委會防檢局、行政院法規會及經貿談判辦公室等單位代表參加；美方由貿易代表署助理貿易代表Terry McCartin及AIT率國家經濟會議、商務部、財政部、中小企業署及食品藥品管理局等單位代表與會。