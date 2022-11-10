「2022新北歡樂耶誕城」即將於11日開城，首先登場的是親子互動樂趣滿點的「童趣嘉年華」，將於開城後的第一個周末12日、13日打頭陣，兩天的13時至20時接連推出精彩活動，在板橋市民廣場熱鬧展開，包含炒熱氣氛的歡樂馬戲、勁歌熱舞，以及深受大小朋友喜愛的兒童劇團、親子帶動跳，「奶油獅」、「企鵝家族」、「天竺鼠車車」與YOYO家族的哥哥姊姊輪番上陣，嗨翻周末。

新北市觀旅局表示，童趣嘉年華推出趣味性十足的「歡樂馬戲」演出，各種趣味的魔術和眼花撩亂的雜耍，包含「歡樂小丑魔術秀」、「耶誕繽紛樂」以及充滿飛天泡泡的「小精靈雜耍泡泡秀」等七項主題展演。

還有嗨翻現場的勁歌樂舞演出，以LED搭配肢體舞蹈的「耶誕勁舞秀」、爵士舞搭配活動音樂的「舞動耶誕」、和諧人聲唱出經典的「阿卡貝拉耶誕組曲」，以及演奏耳熟能詳親子歌曲的「親子音樂會」等，各種不同類型的曲風和熱情舞蹈，營造出嘉年華般的歡樂時刻。

最受大小朋友歡迎的「兒童劇團表演」，由好玩的劇團帶來「耶誕奇蹟劇場」及「宇宙馬戲團-幸福魔法書」兩大劇碼；奇幻森林劇團則帶來「方方圓圓遊新北」，結合魔術、立方體、大環等特技表演跨界演出；「冰雪公主的耶誕派對」則是結合小朋友最愛的音樂組曲演出劇場；「親子帶動跳表演」則帶來最受小朋友喜歡的「奶油獅」、「企鵝家族」、「天竺鼠車車」與YOYO家族的哥哥姊姊，帶著大家一起跟上充滿活力的旋律快樂搖擺。

新北歡樂耶誕城的童趣市集集結各式特色餐車、美食夯店，例如超萌法鬥雞蛋糕「犬首燒」，還有充滿異國風味特色餐點的「耶魯小鎮」、「點點好心腸異國美食」等攤位。

廣場上還有超受歡迎的「冰宮旋轉木馬」與今年首度推出可以戲雪的「冰屋戲雪池」兩座免費遊樂設施；到了夜晚，則可以欣賞市府大樓上璀璨的光雕投影主燈秀。