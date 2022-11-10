大陸新冠疫情持續升溫，大陸國家衛健委通報，昨天單日新增8824例本土病例，廣東省3007例占最多，逾九成患者來自廣州。其中海珠區新增病例仍處高位，荔灣區出現新的疫情爆發點。廣州市教育局宣布，除南沙區、從化區和增城區，全市8區中小學今日起停課。

11月以來，廣州單日新增本土感染者數量連續走高，11月5日破1000例，11月7日、8日、9日均超過2000例。

廣州市衛生健康委副主任、新聞發言人張屹在11月5日的廣州市疫情防控新聞發佈會上表示，當前，廣州市正面臨抗疫3年以來最複雜、最嚴峻的疫情，希望廣大市民朋友，一定要瞭解當前形勢，配合防控大局，合理安排工作生活，以實際行動支持當前防控措施。

張屹表示，海珠區管控區內新增感染人數仍處高位，要進一步加強區域內的核酸排查力度，全面徹底發現潛在感染者。管控區域內採取每天「抗原＋核酸」，力爭排快、排全、排透，發現一宗轉運一宗。

此外，荔灣區站前街、西村街是新的疫情暴發點，呈局部聚集態勢。基因測序和現場流調顯示該區疫情存在多個輸入鏈條，後續有社區擴散風險。白雲、番禺疫情仍處於膠著狀態，當局正全力處置。

根據目前廣州的疫情防控整體形勢，廣州市教育局對下一階段的教育教學安排做出了調整。

11月9日，廣州市教育局副局長、新聞發言人陳學明在疫情防控新聞發佈會通報，自11月10日（周四）起，全市除南沙區、從化區、增城區外，中小學階段學校暫停實體教學，開展線上教學；高三年級有住宿條件的，在校實施全封閉管理；幼兒園暫停返園；校外培訓機構暫停實體教學；托管、托育機構暫停服務。在穗高校實施封閉管理。

陳學明表示，有留校師生的學校，要嚴格落實疫情防控要求，嚴格校門管理，無關人員一律不得入校。校內師生、家屬區和第三方保障人員同等管理，按規定頻次開展核酸檢測，暫停跨區、跨校活動，優化校園管理服務。