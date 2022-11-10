屏東縣長治鄉一處資源回收場10日一早傳出火警，濃煙密布、火勢直竄天際。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣長治鄉一處資源回收場10日一早傳出火警，濃煙密布、火勢直竄天際，因回收場靠近國道3號旁，不少駕駛人見狀都驚嚇不已，急忙打119通報，屏東消防局指出，目前正在全力搶救中，無人員受困、傷亡。

屏東消防局表示，10日早上10時17分，獲報長治鄉和平二巷（國道三號下方）有工廠火警，立即派遣長治分隊、麟洛分隊、屏東分隊、龍泉分隊、鹽埔分隊、九如分隊、特搜大隊等前往，共計出動20車36人，目前搶救中，無人受困、傷亡。