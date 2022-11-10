陳時中競選總部10日舉行「《音樂人為台北／阿中寫歌》系列歌曲」記者會，釋出董事長樂團吉他手吳永吉創作歌曲《頂真》，樂團「滅火器」主唱楊大正、曾獲金曲獎的王俊傑與民謠大師陳明章則為陳時中站台為他拉票。陳時中在會中唱起陳明章創作的「潔牙歌」並表示，他相信暗黑會過去，歌曲則讓選戰往正向發展，比拚誰能讓台北變更好。

陳時中說，陳明章創作的歌曲，讓他過去在小學潔牙推廣更加順利，他相信歌曲具有感染力，能為大家帶來正面力量、淨化心靈。如今選戰進入倒數階段，抹黑、扭曲會越來越多，可是選舉要選賢與能，這些暗黑會過去，而他想留下美好的事情。

陳時中指出，音樂人撰寫的歌曲扣緊他希望台北改變，以及認真、努力的態度，期盼歌曲能為選戰帶來正能量，大家一同比拚如何讓台北變得更好。

楊大正說，儘管他是高雄人，過去卻在台北生活12年，台北的未來與自己息息相關。台灣防疫成績非常耀眼，看見陳時中在選戰中被攻擊，令他感到心疼，期盼能在擅長的領域為陳時中出力，跟進前輩為他創作歌曲。

負責創作陳時中競選歌曲《聽見改變的聲》的王俊傑說，創作是感性的，需要故事、感動與溫暖。台北是自己求學與築夢的地方，他每日手拄拐杖穿梭台北，感受到市民期盼改變的渴望，「那是一種氣場跟溫度」，因此撰寫《聽見改變的聲》，期盼陳時中讓改變成真，他也懷著每日等待陳時中出席防疫記者會的心情，希望陳時中為台北做更多事。

創作《有希望的都市》的陳明章則在會中致贈北投紀念月琴，他說，相信陳時中能讓台北變得更好，因為「只要有心，石頭能變黃金」。