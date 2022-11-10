壽山動物園正休園進行成立44年來最大規模的整建，預計12月讓大小朋友幸福歸園，特別邀請知名插畫家croter將「新動物園運動」3大主軸彩繪在高雄輕軌車身，此外，園方也與環球購物中心聯名發行限量1,000張開園主視覺動物認養卡，只要500元即可免費入園嗨玩一整年。

1978年成立於西子灣的壽山動物園，1986年搬遷到現址，乘載大小朋友幸福記憶的動物園有了歲月的痕跡，2021年啟動「新動物園運動」致力於提升動物福祉。為了讓大小朋友搶先感受改造後的壽山動物園魅力，特別邀請知名插畫家croter將全新的園區景緻彩繪於高雄輕軌列車上，並命名為「動物明星號」，由動物萌友們以不同的方式陪伴大家度過每一天。

高雄市政府觀光局局長周玲妏表示，「動物明星號」輕軌彩繪列車由出生於壽山動物園的台灣黑熊「波比」、話題女王紅毛猩猩「咪咪」和天生自帶療癒顏值的羊駝家族帶路，以逗趣可愛且吸睛的萌樣，引領大小朋友遊覽壽山動物園改造後的亮點：網美必拍的入口意象、超好玩的親水廣場、穿梭園區的空中廊道、更友善的動物新家。其他動物明星們也躍然在車廂內，與乘客一起享受美好的旅程。

此外，一卡通推出壽山動物園開園紀念卡於11月8日在全家FamiPort開放預購後以秒殺速度完售，園方為回饋喜歡動物園的大小朋友，再加碼推出動物認養超值方案，自即日起只要500元匯款到壽山動物園動物認養專戶，並填寫動物認養申請單，認養人即可獲得這張由croter設計、壽山動物園與環球購物中心聯名的開園主視覺動物認養卡，除具有一卡通功能外，並享有2023年底前無限次數免費入園優惠，限額1,000名請把握機會。