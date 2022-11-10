彰化一名長期吃降血壓藥，患有心血管狹窄及三高的65歲許姓老翁，近半年血壓卻時常失控，經檢查竟然是左腎動脈狹窄，導致血壓飆高，經過心導管手術放入支架才逐漸穩定。（院方提供／吳建輝彰化傳真）

高血壓的原因與種類百百種，可能與遺傳、環境、飲食有關，不過彰化一名長期吃降血壓藥，患有心血管狹窄及三高的65歲許姓老翁，近半年血壓卻時常失控，經檢查竟然是左腎動脈狹窄，導致血壓飆高，經過心導管手術放入支架才逐漸穩定。

替許翁找出左腎動脈狹窄的衛福部彰化醫院心臟內科醫師王彥翔說，許翁後來服用到最大劑量的降血壓藥，收縮壓卻仍維持在220-240mmHg，瀕臨爆血管的臨界點，普通民眾聽到高血壓第一都會聯想到心臟，但其實任器官血管都可能狹窄阻塞。

王彥翔表示，許先生患有糖尿病、高血脂及高血壓，還有腎衰竭病史、冠心症等病症，這半年血壓持續飆高，儘管使用三合一血壓藥及乙型阻斷劑，血壓仍將不下來，已經處於隨時可能爆血管中風的風險。

王彥翔說，身體別處器官血管也可能狹窄阻塞，只是因心血管比其他器官血管細小，因此發生的機率較大，許先生不只是心血管狹窄，連左腎動脈也狹窄，最終造成「腎血管性高血壓」，隨即安排進心導管室手術，才將其血壓控制穩定。

王彥翔強調，高血壓分為「原發性」與「次發性」，原發性占了9成，與遺傳基因有關，而次發性高血壓則是後天疾病所導致，提醒有過心血管狹窄或阻塞，或發生過中風的患者最需要注意，這些人的血管品質較差，因此發生機率比常人高，因此若有疑慮，因盡快就醫。