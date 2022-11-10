民進黨台中市長候選人蔡其昌今天一早前往東區大智市場拜票，吸引買菜的民爭相合照，針對國民黨台北市長候選人蔣萬安10日宣布辭去立委，參選台北市長，蔡其昌受訪時表示，候選人都有他們的選戰考量，他不評論，予以尊重。

選戰倒數半個月，國民黨台北市長候選人蔣萬安正式宣佈辭去立委，較以往前中市長林佳龍及台中市長盧秀燕辭立委時間還提早許多，蔡其昌則說，辭不辭立委的事，他曾說過，也尊重每個候選人的選戰考量。

針對媒體詢問，職棒兄弟象隊贏得總冠軍的心情如何，蔡其昌說，他很開心，今天穿的就是台灣大賽冠軍戰的紀念T恤，每一年都會穿冠軍T。

蔡其昌說，經歷疫情挑戰，但中華職棒從第六隊的加盟、熱鬧舉辦明星賽，職棒蓬勃發展受國人關注，對棒球發展是一件非常好的事情。至於若未來當選市長，是否會轉為支持地主隊中信兄弟？蔡回答，他不用轉，過去是哪隊的資深球迷，大家都非常了解。但若當了會長要保持中立客觀，做什麼就要像什麼。

蔡其昌表示，未來若當選市長，將推動舊城翻新計畫，成立都更法人專責機構，透過第三方公正機關及公開透明的機制，協助舊城區重生，找回台中人的老記憶，並注入年輕人的創意，再次活化台中的老建築。

另重申自己的十大建設政策，承諾當選後會推動國中、小營養午餐免費、長者健保補助只多不少、增加敬老愛心卡的額度、擴大使用範圍、讓捷運藍線在四年內動工，增加四條新路線，四年內興建八千戶社會住宅，減輕年輕人、租屋族的生活負擔，幫台中人照顧小孩、照顧長輩，讓台中成為生活首都。