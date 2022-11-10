國民黨立委魯明哲日前爆料今年國慶焰火晚會的無人機表演，使用的無人機是中國大陸公司高巨創新的產品，行政院長蘇貞昌怒喊徹查，對此，行政院發言人羅秉成今表示，蘇貞昌已指示針對事件原委展開調查釐清，也透過此案來檢視相關資安防護體系，若有相關進度會再進一步說明。

羅秉成在行政院會後記者會上表示，蘇貞昌在第一時間指定他和政委吳政忠，就這件事的原委要調查且釐清，也利用這個個案跟機會，將相關資安防護體系機制，也加以檢視跟強化，並著手進行相關調查跟了解，若有進度也將會和大眾說明。

羅秉成指出，蘇貞昌今邀集二、三級機關到場列席，蘇強調在施政上不能各自為政，不能只見樹不見林，特別要從國安與資安高度，檢視各項政策執行，強調這個球隊要能打全壘打、安打，但也要能守備，一定要部會互相團結合作。

羅秉成表示，蘇揆在會中告訴各部會首長，以及各級署、局、司、處主管，一個團隊需要合作才能共同克服很多困難，若各做各的就沒辦法達成想要解決的問題跟目標，而各部會也不能只看到自己的領域，一定要在各項執行施政上，所有議題若與國安資安有關，一定要有足夠敏感性與專業判斷。

羅秉成提及，蘇揆要求各部會在施政上要有團隊精神，才能發揮以往像是非洲豬瘟、防疫、百年大旱及混充茶等例子，規範不是只有訂定，有無落實執行，要有機制查核，契約不是寫了就算，在履約執行過程中，要有一定的責任與態度。