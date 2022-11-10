高雄三民區覆鼎金獅湖國小一帶10、11月接連傳出「襲胸」事件，5名夜歸女子遭一名騎乘腳踏車的男子突襲胸部，警方8日下午逮捕湯姓男子，湯男供稱犯案動機是因為女子「太漂亮了」，高雄地檢署依性騷擾防治法聲押，高雄地院裁准。

42歲的湯男無業，10月1日凌晨1時55分騎腳踏車行經三民區金山路360巷時，尾隨1名落單女子，趁其不注意時，從後方伸手襲胸，得手後立刻騎車逃逸。

10月24日凌晨，湯男又故技重施，在獅湖國小旁人行道，接連對2落單女子下手襲胸。11月5日深夜及凌晨，也對2名落單女子下手得逞。

受害女子驚恐之餘，直接到警局報案提告。警方循線查出湯男身份，請他到案說明，但湯男根本不甩，警方只好報請高雄地檢署核發拘票，前天下午3時直接到湯男位於三民區鼎金後路住處將人逮捕歸案。

湯男眼見罪證確鑿，坦承看到女子姿色不錯，便上前摸胸，純粹為了滿足個人私慾。彈警察問他騎車犯案的路線時，湯男又避重就輕，強調「我要回家睡覺，路線忘記了，也忘記從哪裡出發，全都忘記了」。

警方問湯男為何要對女子襲胸，湯男竟回「想說看到漂亮的，就摸一下，太漂亮了」。檢方複訊後，認為湯恐有反覆實施犯罪疑慮，惡行重大，依性騷擾防治法向高雄地院聲押。高雄地院召開羈押庭後，裁定羈押獲准。

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