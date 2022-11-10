美國電動車製造商Rivian Automotive第三季營收表現意外疲弱，但由於虧損小於市場預期、預訂量增加，以及維持全年生產目標不變，周三盤後股價仍然大漲逾8%，報30.35美元。

在稍早的一般交易時段，Rivian股價重挫近12%。

此外，該新創公司宣布其較小型的R2汽車系列將於2026年開始在預計投資50億美元的喬治亞州工廠生產，這比先前宣布的投產時間晚了一年。

Rivian公布第三季營收為5.36億美元，不及分析師預期的5.516億美元。淨損為17.2億美元，較去年同期的淨損12.3億美元惡化。經調整後每股虧損1.57美元，小於市場預估的每股虧損1.82美元。

第三季資本支出為2.98億美元，較去年同期的4.67億美元減少。該公司正努力保留現金，並將部分支出推遲到2023年。

全年資本支出計畫從先前公布的20億美元下修至17.5億美元。

與其他電動車製造商一樣，供應鏈中斷亦給Rivian營運帶來壓力，迫使該公司在今年3月將2022年全年生產目標直接腰斬至25,000輛。不過該公司再度重申這個下修後的生產預測不變。

Rivian第三季交車7,363輛汽車，較第二季的4,467輛大幅成長。今年1～9月產量約達到14,000輛。Rivian宣布在伊利諾伊州Normal市的工廠將增為兩班制。

排除亞馬遜在2020年預訂的10萬輛電動車，目前Rivian R1系列的預訂量超過11.4萬輛，較截至8月11日的9.8萬輛大幅成長。

截至第三季底，該汽車製造商的現金部位為138億美元，較第二季底的149億美元下滑。根據周三晚些時候提交給美國證券交易委員會的文件，Rivian表示，我們能用手頭現金維持營運到2025年，我們對此仍具信心。

CFRA Research分析師Garrett Nelson周三表示，雖然就流動性來看，我們認為Rivian的財務體質優於大多數其他新興電動車製造商，但就降低單位成本和實現獲利所需達到的規模而言，該公司的距離仍然遙遠。CFRA預估Rivian每部車的銷售成本約為22萬美元，然而第三季平均售價只有8.1萬美元。

Rivian一年前才發行股票上市。今年9月Rivian和賓士宣布成立一家合資公司，未來幾年內將在東歐設立工廠並生產電動廂型車。此外，Rivian也與其最大投資人亞馬遜公司簽下合約，將提供該電商巨頭10萬輛電動廂型車。

與此同時，Rivian的同業則是利空罩頂。英國電動廂型車新創公司Arrival周二向投資人提出預警，稱公司沒有足夠現金能確保存活到2023年。

美國電動車製造商Lucid周二公布第三季虧損6.7億美元，較去年同期的淨損5.244億美元擴大；每股虧損40美分，超出市場預估的每股虧損31美分。此外，第三季收到的訂單超過34,000輛，但較第二季減少3,000輛。

Rivian的主要競爭對手特斯拉周三股價大跌逾7%，創下兩年來新低，因執行官馬斯克在收購推特後又再出售價值近40億美元的特斯拉股票。