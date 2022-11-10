江聰淵今邀請前縣長劉守成及代表民進黨參選各鄉鎮市候選人，出席顧問團成立大會。（吳佩蓉攝）

民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵端出「山海共舞新經濟」牛肉政策，今（10日）邀請產官學專業學者、業者成立「山海新經濟顧問團」。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣長選戰倒數中，面對國民黨現任縣長林姿妙民調大幅領先，民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵端出「山海共舞新經濟」牛肉政策，今（10日）邀請產官學專業學者、業者成立「山海新經濟顧問團」，利用宜蘭特有自然環境資源，打造專屬城市品牌，留住地方青年人才，連結運動、休閒、觀光等產業，共同開闢新經濟。

江聰淵今邀請前縣長劉守成及代表民進黨參選各鄉鎮市候選人，出席顧問團成立大會，一起打造多元發展的宜蘭；有尋求連任的蘇澳鎮長李明哲、冬山鄉長林峻輔，和羅東鎮長候選人黃適超、宜蘭市長候選人賴瑞鼎、頭城鎮長候選人林瑞文、壯圍鄉長候選人莊謦宇、五結鄉長候選人歐志銘及礁溪鄉長候選人林成功。

其成立的山海新經濟顧問團成員們陣容堅強、實力不容小覷，有前體育署副署長彭台臨、東華大學教授徐偉庭、佛光大學教授林安迪等學者，及台灣山岳文教協會理事長張志湧、野外緊急救護協會秘書長徐彥暉、東風鐵人教練孫駿等民間團體、業者，期盼大家集思廣益，為宜蘭產業帶來發展、升級的新契機。

江聰淵表示，今聘任很多專業顧問學者們，一起為「山海共舞」的新宜蘭做最好的推廣，宜蘭有山、海、溫泉、冷泉、河川及湖泊等天然環境，可以好好運用特有資源，發展不同年齡層的戶外探索教育，讓各鄉鎮創造品牌跟城鄉新風貌，成為觀光旅遊新賣點。

他強調，宜蘭的經濟要持續發展，除了要讓縣民引以為傲的好山好水有更好的規畫外，讓遊客能在大自然中深入遊憩體驗，增加更多年輕人在地工作機會；此外，還需要政府的協助、串連各產業，訂定精準目標跟執行能力，不胡亂做，才能升級觀光產業、創造新經濟。