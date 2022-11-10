台南市長黃偉哲告假投入選舉首日，學甲區議員謝財旺服務處、公司便傳出槍擊案。黃偉哲取消上午行程，直奔學甲警分局了解案情；黃偉哲說，學甲今天凌晨發生槍擊案，正值選舉期間，比較敏感，他強調，「維護治安沒有選舉假期」，警方積極偵辦，全力追查。

黃偉哲說，學甲今天凌晨發生槍擊案，沒有人員受傷，凶嫌是針對建築物的鐵門，案情待由檢警調查。不過正值選舉期間，比較敏感，他向市民朋友宣示，維護治安沒有選舉假期，反暴力的決心會貫徹到底，警方積極偵辦，維護市民朋友安全。