25歲韓國男星郭東延先前演出《雲畫的月光》、《黑道律師文森佐》，今年演出《黑話律師》引起注意，平時他常挑戰不同角色或故事情節，而《高斯電子公司》是他第一部擔任男主角的作品，劇中飾演李相植的他說：「李相植像名字一樣努力按照常識生活，但卻常發生失誤，因此常常引起同事不滿。我心目中的相植應該是圓潤的身材、溫順的個性，爲了隱藏我臉上的銳利，顯露相植純真無邪的眼神，刻意將體重增加5KG以上。」

而郭東延為了表現出李相植單純無心機的個性，偶爾直言不諱的大膽發言，在同事眼裡既討厭又沒出息，但卻要帶給觀眾歡樂的搞笑演技，將這些對比要素和諧地融合在一起，令人不由自主的嘴角抽動，讓他從「最強配角」晉升到「喜劇匠人」，讓人期待下一集。

不同以往內斂的角色，高聖熙這次演出《高斯電子公司》的女主角車娜萊，從第一集開始就無法控制情緒的大暴走，披頭散髮發出怪聲，雙鼻血造型，大字橫躺在大街上，毫無形象得身體搞笑引起了觀眾熱烈迴響。高聖熙說：「接演車娜萊時，每時每刻都想要打破心房，想給大家看到最真實的自己，在表演的過程，感覺非常愉快和舒適，希望看劇的觀眾可以感到幸福，以及被治癒。」通過豐富的表情演技，同時在喜劇和羅曼史之間自然地穿梭與轉換，說是新一代「浪漫喜劇女王」也不為過。

上週末才在韓國完美大結局的職場療癒喜劇《高斯電子公司》，將於11月19日起在龍華偶像台MOD353頻道，週末晚間八點半，全台首播。