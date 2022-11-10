《富比世》雜誌今（10）日發布2022中國大陸富豪榜。本次上榜者的財富總額從去年的1.48兆美元下降至9071億美元，跌幅達到39％，並創下了《富比世》調查中國大陸富豪20多年以來的最大跌幅。農夫山泉董事長鐘睒睒仍然位居今年富豪榜榜首；小米創始人雷軍與京東董事局主席劉強東的財富較去年皆砍半。

據富比世中國的報導，在今年的100位上榜者中，有79人的財富出現下跌、12人重回榜單、4人對財富進行了分割、3人首次上榜，僅2人實現了財富增長。

報導稱，對中國來說，過去的一年是艱難的，而本次榜單上榜者的集體財富遭受了全方位的重創。另一方面，儘管公司股價出現了整體下跌，但電動汽車和太陽能等綠色科技領域的富豪仍然展現出了強勁的耐力，表現突出。

農夫山泉董事長鐘睒睒仍然位居今年榜首。與其他經歷了財富驟降的富豪相比，鐘睒睒的財富表現較為穩定，從一年前的659億美元降至623億美元，跌幅僅為5％。除了供應飲用水這一生活必需品，對核酸檢測產品供應商——北京萬泰生物有限公司的成功投資，也幫助鐘睒睒的財富免於劇烈波動。

字節跳動創始人張一鳴仍然位居榜單第二位，其財富為495億美元，較去年下跌99億美元；全球最大的電動汽車電池製造商寧德時代的董事長曾毓群則依舊位居第三位，其財富為289億美元，較去年的508億美元下降了43％。

比亞迪創始人王傳福和非執行董事呂向陽分別以177億美元和127億美元的財富排名第11位和第18位。該公司今年一舉超越特斯拉，成為了全球最大的電動汽車製造商。

晶澳太陽能創始人靳保芳，以及天合光能創始人高紀凡是本次唯二實現財富增長的上榜者。得益於全球太陽能產品市場的蓬勃發展，靳保芳的財富在去年89.5億美元的基礎上增加了16％，以104億美元排名第23位；高紀凡今年排名第40位，其財富從去年的71.6億美元小幅增長至73億美元。

在今年上榜的三位新面孔中，快時尚在線零售商SHEIN的創始人許仰天排名第25位，其財富在SHEIN進行新一輪募資後達到了100億美元；第二位新上榜者是來自寧波德業科技的張和君，他以72億美元的財富排名第41位；第三位新上榜者是來自醫療成像設備供應商上海聯影醫療的薛敏，他以52.5億美元的財富排名第64位。

電子和互聯網行業的富豪在過去一年的財富表現不盡人意。小米創始人雷軍今年排名第37位，由於全球需求不振，其財富從去年的179億美元下降至76億美元，降幅超50％；京東董事局主席劉強東今年排名第32位，其財富從去年的176億美元下降至83億美元。

對房地產富豪來說，過去一年也十分艱難。身家跌幅最大的是排名第69位的碧桂園聯席主席楊惠妍，其財富從一年前的278億美元跌至49.1億美元。許多房地產富豪本次並未上榜，其中就包括龍光集團創始人及主席紀海鵬，以及深陷困境的中國恒大創始人許家印。