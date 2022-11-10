「無良公關公司」9日晚間貼出一張計畫書，影射國民黨計畫找狗仔偷拍民進黨台北市長候選人陳時中，上方還有國民黨北市議員徐巧芯等人的簽名。陳時中陣營稱「從來沒有任何人跟無良公關討論過此事」，徐巧芯再曝LINE對話反擊，怒嗆「我要看到血流成河」。

徐巧芯表示，陳時中競選辦公室最新回應「從來沒有任何人跟無良公關討論過此事」，但無良公關本人在群組卻不是這麼說的，昨天晚上該社群的管理員史書華醫師tag他，安慰他不用關閉粉絲頁，「這個互動我可以解讀為他們是互相認識，該無良公關並非造假的帳號。」

徐巧芯說，接著無良公關回覆「是阿中競辦要求的」，然後迅速收回訊息，史書華見狀也跟著收回訊息，當事人都說了，陳時中團隊還想跑啊？

徐巧芯指出，她在此建議陳時中競選辦公室，也對無良公關提告「意圖使人不當選」以及「加重誹謗」，以正視聽！徐最後標註「我要看到血流成河」、「極速翻車大現場」、「等了一個晚上就是要看這個大場面」。