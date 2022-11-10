青山宮遶境，警方進行相關交管措施。（圖／警方提供）

青山宮遶境，警方進行相關交管措施。（圖／警方提供）

「艋舺青山宮靈安尊王聖誕慶典遶境活動」，將於13日至15日連續3天舉行，萬華警分局為維護周邊車流順暢及遶境隊伍交通秩序，將分時段規劃車輛行進動線及局部交通管制，呼籲用路人及前往參與遶境活動民眾，配合各項交通疏導管制措施，另因以往遶境不時有零星衝突，警方也將在遶境路線、紅壇處加派警力維安，扼止幫派滋生事端。

3天交管區域分別為一、11月12日(星期六)

下午15時至22時淡1號（桂林）疏散門管制機慢車往北、淡3號（延平）疏散門管制機慢車往南，預估萬華區環河南路車流量將增加，建議用路人改道中華路。

二、​11月13日(星期日)

下午14時起至17時止及20時至24時止，視狀況提早或延後解除管制；管制範圍計有：

1. 「環河南路、長沙街口」管制長沙街往東、「環河南路、貴陽街口」管制貴陽街往東，往東車輛改道漢口街、桂林路。

2. 「西園路、長沙街口」管制西園路往南，車輛改道長沙街往東，西園路往北。

3. 「西園路、桂林路口」管制桂林路往北，往北車輛改道康定路、環河南路。

下午16時起至21時止，於「環河南路、和平西路」視狀況提早或延後管制環河南路往北，車輛改道和平西路，實施彈性交通管制範圍：長順街46巷、西藏路、寶興街、東園街28巷（均含）以北，長順街60巷、長順街123巷、環河南路一段、桂林路246巷、環河南路二段(均含)以東，中華路一段、東園街、中華路二段（均不含）以西，成都路（不含）以南，所圍區域。

三、​11月14日（星期一）

下午14時起至17時止及20時至24時止，視狀況提早或延後解除管制；管制範圍：

1. 「環河南路、長沙街口」管制長沙街往東、「環河南路、貴陽街口」管制貴陽街往東，往東車輛改道桂林路、漢口街。

2. 「西園路、長沙街口」管制西園路往南，車輛改道長沙街往東，西園路往北。

3. 「西園路、桂林路口」管制桂林路往北，往北車輛改道康定路、環河南路。

下午15時起至19時止，視狀況提早或延後必要時管制「和平西路、康定路口」往東，車輛改道康定路。下午17時起至20時止，視狀況提早或延後必要時於「環河南路、漢口街口」及「昆明街、漢口街口」管制往漢口街東，往東車輛改道忠孝西路。

實施彈性交通管制範圍：艋舺大道、大理街、環河南路2段125巷（均含）以北，西園路2段、環河南路2段、環河南路1段（均含）以東，中華路一段、中華路二段（西側含）以西，忠孝西路2段（南側含）以南，所圍區域。

四、​11月15日(星期二)

管制時段：下午17時至21時止，視狀況提早或延後解除管制；管制範圍：

1. 「和平西路、康定路口」管制往東，往北車輛改道康定路、環河南路。

2. 「環河南路、和平西路」管制環河南路往北，車輛改道和平西路。

3. 「環河高架管制下桂林路匝道」，環河快速道路延後往南至西藏路匝道下。

下午17時至24時止，視狀況提早或延後解除管制；管制範圍：

1. 「環河南路、長沙街口」管制長沙街往東、「環河南路、貴陽街口」管制貴陽街往東，往東車輛改道漢口街、桂林路。

2. 「西園路、長沙街口」管制西園路往南，車輛改道長沙街往東，西園路往北。

3. 「西園路、桂林路口」管制桂林路往北，往北車輛改道康定路、環河南路。

實施彈性交通管制範圍： 環河南路3段、西藏路、和平西路（均含）以北，環河南路1段、環河南路2段、桂林路246巷、長順街60巷、長順街123巷、環河南路3段 (均含)以東，中華路一段、中華路二段(西側含)、西園路2段(含)以西，漢口街二段(不含)以南。

上述3天遶境活動交通疏導管制措施，將視交通狀況提早或延後管制，為有效疏導現場車流並避免交通壅塞，除由廟方自行協請民防、義警及義交等民力協助交通指揮外，萬華分局已針對周邊道路規劃勤務加派警力加強交通整理及疏導，以維護廟會遶境活動交通安全與秩序。

警方呼籲，參與活動之民眾儘量搭乘大眾交通運輸工具或捷運前往，自行駕車前往者，請配合勤務人員之指揮疏導，避免造成活動區域周邊道路車流延滯及耽誤行車時間，儘量避開活動區域範圍，共同維護交通安全秩序與順暢。