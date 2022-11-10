未登工廠合法化經營需經歷4個階段，高雄市政府經發局積極輔導特定工廠因應《工廠管理輔導法》及相關規定，申請納管後第2階段工廠改善計畫至遲應於2023年3月19日前提出，2022年9月起陸續在各區舉辦多場巡迴說明會， 9日在岡山本洲園區舉辦第6場次，累計已有超過400家業者參與。

高雄市經發局指出，未登工廠合法化經營需經歷4個階段，依序是申請納管、提出工廠改善計畫、依核定改善計畫實質改善後取得特定工廠登記、經完成用地變更程序後才能進行合法工廠登記。

其中第1階段納管申請已於2022年3月21日截止，共收到4,412家業者申請，截至10月底核准2,733件，並受理約千件的工廠改善計畫，除陸續通知業者提出工廠改善計畫，經發局也主動在仁武、大寮、路竹、岡山、鳥松等工廠群聚區規劃舉辦8場說明會協助業者擬訂計畫書。

經濟部《工廠管理輔導法》及相關辦法規定，第2階段工廠改善計畫包含廢污水、廢棄物清理及消防安全等面向，業者依改善計畫核定內容進行實質改善後，才能取得特定工廠登記。

若朝合法工廠登記需進行下階段用地變更程序，目前巡迴說明會現場業者大多關心後續辦理用地變更作業，在廢(污)水處理排放已不可採貯留方式處理，而受限現行法規規定，工廠廢污水須尋找周邊非灌溉溝渠，透過附掛路側溝渠或埋設農路下專管排放至區域排水系統。

經發局表示，未登記工廠改善計畫說明會後續將於11月17日及28日，分別在高雄市立圖書館路竹分館、鳥松區公所舉辦，邀請專家解說廢污水排放、廢棄物清理、消防安全等計畫書所需提具改善面向，以及環境永續等相關法規及實際案例，歡迎有相關需求業者主動報名參與。(記者張雅雲/高雄報導)