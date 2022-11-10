考古中國重大專案進展：殷墟考古和甲骨文研究最新成果發布。（圖／大陸央視）

考古中國重大專案進展：殷墟考古和甲骨文研究最新成果發布。（圖／大陸央視）

大陸央視新聞用戶端報導，大陸國家文物局10日上午在北京召開「考古中國」重大專案進展發布會，通報了殷墟考古和甲骨文研究的最新成果和進展。

一、殷墟考古發現與研究

殷墟位於河南省安陽市，是商代晚期的都城遺址。自1928年起，中國考古工作者開始對殷墟進行科學考古發掘，拉開中國現代考古學的序幕，

殷墟考古進入新時代、新階段，在聚落考古理念引領下，深化多學科、跨學科合作研究，不斷取得新突破。圍繞殷墟王陵區周邊的勘探與發掘，確認了王陵區東區、西區周邊各環繞一條圍溝，溝寬超過10米，將王陵與大量祭祀坑位於溝內，圍溝的發現突破了對於殷墟王陵區布局的認識，是商代陵園制度研究的重大進展。

殷墟內部的道路系統不斷被揭示出來，殷墟宮殿宗廟區南約1公里處發現2條直通宮殿區的南北向道路，洹河北岸發掘出寬達15米的大型道路，道路之上有清晰的車轍痕跡，道路兩側密集分布居址、墓葬、手工業作坊等，道路揭示的架構體系為進一步探索殷墟城市布局、族邑分布提供了重要線索。殷墟考古研究將在新理念新方法的指引下，逐步還原更加全面、真實、鮮活的商代文明。

二、殷墟周邊聚落考古新發現

河南省、安陽市落實「先考古、後出讓」政策措施，積極加強城市基本建設中的考古和文物保護工作，在殷墟周邊區域基本建設考古工作中取得了「戈」族管理的青銅器鑄造遺址辛店遺址、商代中期洹北商城周邊聚落的陶家營遺址、晚商時期史官「冊」族居住地邵家棚遺址等多項重要成果，大大拓展了殷墟考古研究的廣度和深度。

三、甲骨文發現與研究

甲骨文是早期成熟漢字體系文字的代表，於清末出土於河南安陽小屯村，至今已發現約十五萬片，經科學發掘的有三萬五千餘片，單字數量已逾四千字。

殷墟甲骨直接證實了古史記載中「商」王朝的存在和安陽小屯為殷商王朝的王庭，將中國信史的上限提早了一千餘年，開啟了殷墟九十多年的考古與歷史研究歷程，促進了中國傳統文字學的革新與發展。

新時代甲骨學研究立足百餘年深厚學術積澱，更加注重與考古學理論方法及多學科的結合，在推動思想史、天文曆法、歷史地理相關領域研究方面取得重要成果，解決了數字卦問題，對中國傳統哲學和思想史研究具有突破性意義和價值。

通過釋讀甲骨文記載的日月食資料，結合天文學推演，考訂了發生於西元前1161年10月31日的乙巳日食，證明殷人已掌握交食周期，對於甲骨文斷代乃至地日運動的研究具有重大意義。