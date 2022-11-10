為了提供更好的醫療服務，台東縣長饒慶鈴上任後邀請高雄醫學大學團隊進駐，創下了許多全台第1，大武鄉衛生所更榮獲111年公務人員傑出貢獻獎，讓尋求連任的饒慶鈴忍不住高呼「台東的驕傲！」

饒慶鈴今（10）日在臉書表示，讓台東每個鄉鎮市都能享受到便利又專業的醫療服務，是她上任後一直與團隊全力以赴的事情，而今年的公務人員傑出貢獻獎團體獎由大武鄉衛生所奪下，讓她開心的說努力終於獲得肯定。

「大武衛生所實在是台東的驕傲！」饒慶鈴指出，她上任後就力邀高醫團隊進駐南迴，而大武鄉衛生所暨南迴線緊急醫療照護中心啟用2年，高醫團隊提供急診、牙科、骨科、小兒科等專科門診，近日更新設復健專診、復健治療室等，總計13個專科門診，讓鄉親能就近享受到醫學中心等級的照護。

饒慶鈴說，大武衛生所是全台第1個啟動眼科、耳鼻喉科、皮膚科5G遠距醫療門診、胃鏡及大腸鏡一條龍檢查及24小時急診檢驗及放射檢查的衛生所，是全台提供最多專科醫療門診的衛生所，「謝謝高醫團隊、大武衛生所全體同仁守護鄉親」。