「111資訊月暨台灣教育科技展」在台北世貿一館開展，新北市府攜手19間智慧學校，以「新北未來智慧學校：校務雲、智學雲、數據雲」為參展主軸，並邀請超過100名推動數位學習優質教師，提供不同主題的數位學習活動，展現新北智慧學校成果，讓不少參觀者驚嘆。

新北市教育局指出，新北市在校園推動上課YO點名請假、學雜費多元繳費、電子聯絡簿聯繫教師、寶貝i健康與掛號通知、學校積點兌換、上下學打卡、冷氣能源管理及AIOT教室，只要使用平板手機就能暢遊未來智慧學校。

本次參展學校以科技結合雙語、自然、藝術及在地特色等為主軸，展現「生生用平板」計畫推動成果，藉此提升教師數位教學的實務經驗，並引發學生自主數位學習能力。

參展的智慧學校崇林國中分享雲端智慧教學測驗分析平台的成果及使用優勢，透過精準的數據題目資料庫，即時回饋學生答題狀況，讓師生檢討學習成效能夠事半功倍，精準掌握學習狀況。

在現場擔任數位學習活動解說員的介壽國小六年級卓采君同學表示，參加「英數小子，勇闖大富翁」活動時，可以透過大富翁闖關遊戲，進行角色扮演練習英語對話，並解決生活中的數學問題。

新北市成福國小主任謝基煌，也帶領學生用數位工具紀錄故鄉的生態與文史超過20年，產出多部生態史紀錄片及教具，並研發新的數位教學工具與模式，分享給國內外的老師，更獲頒111年資訊月「傑出資訊人才獎」。

中正國中江逸傑老師利用CoSci線上模擬實驗，進行浮力單元概念學習，發現阿基米得原理與影響物體沉浮的條件，獲頒「110年度教育雲物理模擬教案開發選拔」教師組佳作。

教育局長張明文表示，新北市致力於整合數位學習、校務雲、智學雲以及大數據打造智慧校園，以科技營造學習網絡，支持教師、學生、學校以及家長，打造不被時空所限制的數位學習環境，落實適性化學生學習、個殊化教師指導、豐富性學習資源、便利性運用系統、數據化分析決策的教育願景。