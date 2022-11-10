楊文科形象MV邀請新竹攻城獅的慕獅女孩啦啦隊闕闕和侯芳參與拍攝。（楊文科競總提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣長候選人楊文科在社群媒體發布形象影片《新竹GO GO》MV，由楊文科與多位年輕創作歌手，及新竹攻城獅的慕獅女孩啦啦隊闕闕和侯芳參與，以輕快曲風的激勵人心歌詞，唱出新竹縣的活力與願景。連日來觀看次數超過3.2萬次！

這支MV是音樂製作人RY86力邀新竹、台北、馬來西亞的新生代獨立創作者跨海合作，由劉浩東、羅文彥、球球作詞作曲，再由邱文善編曲、Darry與韓証宇混音，楊文科參與填詞，並加入RAP，以最貼近年輕人的音樂語言，展現新竹縣年輕活力的形象，詞曲寓意新竹人樂於創新、打拚、追求夢想，即便遭逢挫折也會勇往直前，永不放棄。

「謝謝每一位音樂人的指導，讓我學習體驗到很多，很榮幸成為其中一員！」楊文科說，新竹是年輕的城市，也是充滿感性和創造力的城市，這是他第一次為MV作詞，也是首次攜手來自海外的年輕音樂人，一起拍攝MV，從無到有，激盪創意的過程非常有趣，可說是新竹人合作打拼的縮影。

參與拍攝的創作者拍完MV後紛紛被楊文科圈粉，表示楊文科相當低調謙和，將MV畫面、創作舞臺幾乎都留給年輕人發揮，創作過程也很尊重音樂人，很少看到這樣的縣市首長，格外令人尊敬，難怪楊文科的社群聲量與好感度總是名列前茅。

楊文科表示，新竹縣是全台第二年輕的都市，平均年齡39歲，他致力推動青年政策及多元活動，成立青年諮詢委員會，邀集關心這塊土地的青年才俊踴躍參與，也辦理街舞比賽、Podcaster徵選、首屆高校盃電競錦標賽、校園社團聯合迎新展演、青年成家活動、青年創新創業計畫、青年創業輔導團、成立首座青年創業基地、青創培育論壇、原民青創圓夢計畫等，要讓青年看到新希望。