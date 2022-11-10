民進黨北北基桃候選人日前共同推出月票1200元的「北北基桃首都通」政見，引發藍營痛批，而新北市長侯友宜先前也曾贊成將雙北1280元搭到飽的交通月票納入機捷，卻遭桃園市長鄭文燦以解決虧損問題為由否決。對於前後的轉變，侯友宜今日受訪時理性回應，他認為很多政策都是在討論過程中，務必要尊重大家。

侯友宜表示，因為機捷也在大台北生活圈內，所以當時曾經提出將1280納入機捷的想法，不過這樣的政策面臨很多實務面的狀況，首先就是中央到底能補助多少經費，因為要擴大層面到台北、YouBike甚至更多的公共運輸，所必須負擔的經費不是地方能夠負擔得起的。

侯友宜認為這樣的政策可以拿出來討論，但一定要務實面對，當時1280提出後，大家就有不一樣的聲音，而且中央當時也沒說要補助，特別是在經費有限的新北市，每分錢都要花在刀口上，現在降回1200，大家更有討論的空間，很樂見大家共同面對討論，但要務實地把每個步驟做好。

侯友宜強調，選舉都是一時的，政策要務實，延續性要好好做到。至於鄭文燦的態度是否黨意凌駕民意，侯友宜回應，很多政策都是在討論過程，務必要尊重大家，只有團結合作面對務實大生活圈，這才是好的態度。