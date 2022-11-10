「台美21世紀貿易倡議」11月8日至9日實體會議在美國順利舉行，外交部今天表示，此次會議台美雙方就各自整體法制面的異同，以及維護對雙方企業有利的經營環境等政策及作法深入交換意見，台美雙方均展現極高的合作意願。
外交部發言人歐江安今天在例行記者會中表示，台美於11月8日至9日就「台美21世紀貿易倡議」在美國紐約市舉行實體會議，我方由行政院經貿談判辦公室（OTN)楊珍妮副總談判代表會同駐美代表處、經濟部、財政部、法務部、廉政署、國發會、農委會防檢局、行政院法規會及經貿談判辦公室等單位代表參加。
美方由貿易代表署(USTR)助理貿易代表Terry McCartin及AIT、美國國家經濟會議(NEC)、商務部、財政部、中小企業署及食品藥品管理局等單位代表與會。
她說，此次會議成果豐碩、極具建設性，對於「台美21世紀貿易倡議」的後續進展具有正面助益，雙方也同意未來將持續透過各項視訊和實體會議進行談判。
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