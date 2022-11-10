砸大錢製作的「世界最美麗海灣」主題曲，不僅澎湖人很少聽過，就連上傳到YouTube，4年累積只有469人次觀看。（賴峰偉總部提供）

澎湖縣長候選人賴峰偉競選總部10日指出，陳光復在2018年砸下173.5萬製作「世界最美麗海灣」主題曲《The Ocean We Love is Here to Stay》，不僅澎湖很少人聽過，就連上傳到YouTube，4年累積卻只有469人次觀看，陳光復自詡「財政魔術師」卻視公帑如流水，還因要求下屬胡亂核銷經費遭非議，如果回鍋縣府將是公務人員的噩夢。

賴陣營指控，翻出4年前製作的世界最美麗海灣主題曲，就可以看出陳光復揮霍程度，他用8800萬舉辦「世界最美麗海灣」，多項經費不符預算執行程序，事後推給縣府文官，可見其沒有擔當的態度。當時有人建議年會選用「外婆澎湖灣」做主題曲，陳不僅執意委外創作，還將其拆成兩個標（歌曲製作84.5萬、影片MV 89萬），剛好都控制在1百萬以下，得以採限制性招標，當中似有玄機。

《The Ocean We Love is Here to Stay》在「世界最美麗海灣」開幕典禮演出後，在澎湖大大小小活動幾乎聽不到這首歌，更不用說有多少人會唱。經查上傳到YouTube平台的主題曲，4年來竟只有469人次觀看。相較台北市政府2017年用30萬獎金徵選「世界大學運動主題曲」《擁抱世界擁抱你》，5年累積近300萬觀看人次，成為國內運動會必播神曲。

針對此事，陳光復回應說，世界最美麗海灣年會在澎湖辦理，獲中央大力支持，卻被接任的賴峰偉給搞砸！當時主責預算申請與執行的旅遊處長洪慶鷲，現貴為賴的副縣長，核銷作業也是賴政府一手辦理，賴峰偉應該比陳光復更了解當時縣府同仁為這件事情的努力，如今不應該用烏賊戰術混淆視聽。經費無法核銷，正顯示賴峰偉的無能。