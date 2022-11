砸大錢製作的「世界最美麗海灣」主題曲,不僅澎湖人很少聽過,就連上傳到YouTube,4年累積只有469人次觀看。(賴峰偉總部提供)

澎湖縣長候選人賴峰偉競選總部10日指出,陳光復在2018年砸下173.5萬製作「世界最美麗海灣」主題曲《The Ocean We Love is Here to Stay》,不僅澎湖很少人聽過,就連上傳到YouTube,4年累積卻只有469人次觀看,陳光復自詡「財政魔術師」卻視公帑如流水,還因要求下屬胡亂核銷經費遭非議,如果回鍋縣府將是公務人員的噩夢。

賴陣營指控,翻出4年前製作的世界最美麗海灣主題曲,就可以看出陳光復揮霍程度,他用8800萬舉辦「世界最美麗海灣」,多項經費不符預算執行程序,事後推給縣府文官,可見其沒有擔當的態度。當時有人建議年會選用「外婆澎湖灣」做主題曲,陳不僅執意委外創作,還將其拆成兩個標(歌曲製作84.5萬、影片MV 89萬),剛好都控制在1百萬以下,得以採限制性招標,當中似有玄機。

《The Ocean We Love is Here to Stay》在「世界最美麗海灣」開幕典禮演出後,在澎湖大大小小活動幾乎聽不到這首歌,更不用說有多少人會唱。經查上傳到YouTube平台的主題曲,4年來竟只有469人次觀看。相較台北市政府2017年用30萬獎金徵選「世界大學運動主題曲」《擁抱世界擁抱你》,5年累積近300萬觀看人次,成為國內運動會必播神曲。

針對此事,陳光復回應說,世界最美麗海灣年會在澎湖辦理,獲中央大力支持,卻被接任的賴峰偉給搞砸!當時主責預算申請與執行的旅遊處長洪慶鷲,現貴為賴的副縣長,核銷作業也是賴政府一手辦理,賴峰偉應該比陳光復更了解當時縣府同仁為這件事情的努力,如今不應該用烏賊戰術混淆視聽。經費無法核銷,正顯示賴峰偉的無能。