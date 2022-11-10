苗栗縣梅園國小健將，在金德盃角力賽等賽事中，囊括11金的殊榮。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣代表隊在111年全民運動會中，勇奪9金6銀13銅的佳績，連同在秋季盃、城市盃田徑及金德盃角力等14項全國賽事，累計囊括47金、22銀、43銅的亮眼成績。縣長徐耀昌10日接見傑出體育選手與教練，頒發203位選手、教練共263萬多元獎勵金，肯定教練、選手及相關團隊為體育運動的努力與付出，並勉勵大家持續精進自我突破。

今天受到表揚的共有203位選手與教練，其中興華高中的選手温晨宇，在世界全項目滑輪溜冰錦標賽中，獲青年男子組爭先賽銀牌；文華國小曾彥嘉個子雖小，但已取得我國參加亞洲U12網球項目團體賽代表權。

另外，苗栗縣梅園國小健將，在金德盃角力賽等事實中，囊括11金的殊榮，宛如縣內獎牌小金庫，他們由校長卓美花帶隊受獎。幾位選手、教練和團體，在接見表揚會場中格外受到矚目。

縣長徐耀昌由教育處長葉芯慧、科長鄭芳渝及體育會總幹事謝鈞拔、角力委員會主委陳淑華、縣政顧問賴昌秀等人陪同，分組頒發獎金、獎狀表揚並合影，許多校長和家長也出席分享榮耀。

縣府教育處指出，今年全民運動會10月8至13日在嘉義縣舉行6天賽程，柔術項目張穎竺選手在女子組對打柔術第6量級及女子組扯鈴民俗團體賽已連續3屆蟬聯金牌；柔術項目還有黃庭芳、徐仕瑾，健美項目的林憶杰及男子組扯鈴民俗團體賽，也連續2屆獲得第1名；勇奪金牌的選手及團體還有女子組摔角第6級陳筱臻、女子組木球桿數團體賽、男子組摔角第2級周佳緯等，成績耀眼。

縣長徐耀昌說，感謝學校團隊及教練的辛勞付出，期許選手持續精進尋求自我突破，再為苗栗爭取更耀眼的成績，讓外界看見苗栗。而縣府教育團體也將繼續結合相關社團，落實體育扎根，積極培訓各項優秀體育團隊，透過「公私立高級中等以下學校優秀運動選手留縣培訓扎根計畫」，補助優秀選手及團隊培訓經費，在強化運動三級制發展的同時，也大幅提升體育競技水平，穩健邁向體育大縣。