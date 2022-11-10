南京紅山森林動物園又上新聞熱搜了。據《齊魯壹點》報導，近日，＃南京紅山動物園開放動物認養＃話題再次引發關注，高峰時觀看量達數十萬。水獺、獰貓、美洲獅、孟加拉虎、東北虎、黑熊、小熊貓、長頸鹿、無尾熊、川金絲猴等動物可供認養。

近日，又有博主發文稱，「紅山動物園窮得揭不開鍋了，開放了一批動物認養。」據報導，11月7日，紅山動物園進行了3次直播，籌得263萬元（人民幣，下同），基本完成籌款任務。

11月7日上午11時許，在紅山森林動物園的直播間裡，一隻無尾熊蹲坐在樹枝上，抓起樹葉往嘴裡送，模樣憨態可掬。下午，2名講解員又將鏡頭移至室外，為觀眾介紹起園內的植物，接著去到狼、猞猁所在的館捨進行探訪。陽光下枯葉飄落，偶有遊客經過。晚上8點，動物園又開始了一天中的第三場直播，飼養員直播如何為4個月大的紅吼猴「石榴」製作奶昔。

直播過程中，講解員不斷提醒觀眾，「特殊時期我們感謝大家的陪伴，也需要大家的幫助。大家可以點擊右下角的藍色愛心進行捐助，我們的捐助資金會全部用於保護動物。」

11月8日，南京市紅山森林動物園工作人員告訴記者，目前有150多隻動物被認養，被認養的動物依然留在動物園生活，每月有工作人員給認養人反饋動物的生活情況

此前媒體也曾報導，紅山森林動物園收入的80％以上來自門票。受疫情影響，2020年該園共虧損3000多萬，佔往年收入的40％。最困難時，動物園帳面上只剩下50多萬。為了保證動物的飼料供應，園長甚至扣下了員工的半年績效。

為了自救，紅山森林動物園早就採取了網路直播、動物愛心認養、創建Zoo商城、上架周邊產品等多種措施。

從2018年開始，紅山森林動物園就開始在各個平台試水網路直播。2020年時，動物園已經積累了一些直播經驗。在以才藝表演為主的大環境中，該園以保護動物的視角和內容脫穎而出，一位工作人員告訴記者，「播出的時候全網熱度很高，每天都有幾萬十幾萬的人在直播間觀看。」

近期，紅山森林動物園還因推出「動物認養」項目，再次收穫一大波關注。

在紅山森林動物園的小程序中，認養分為了個人、家庭認養，學生團隊、社會團隊認養，雲認養幾大類，其中都詳細介紹了認養所能獲得的福利：愛心電子卡一張、紙質認養證書一份、定期動物生活情況反饋、專屬紀念品一份......等等。

認養需要收取數額不等的費用。比如，「雲認養」一隻川金絲猴需要1000元，一隻無尾熊2000元，一隻野豬500元。家庭認養與學生團隊、社會團隊認養的收費也有差別。

隨機點開「狼」這一「雲認養」分類，裡面便有對這隻狼的情況簡單描述。比如7歲的母狼小黑，介紹告訴認養人們：「曾經得罪過狼後，現在夾著尾巴做狼」。5歲的母狼露露是個「佛系少女，上班摸魚」。14歲的狼王沃夫「爭強好勝，勇於擔當，保護族群」。

報導稱，紅山動物園是大陸全國省會城市動物園中唯一自收自支型事業單位。2020年年初，受疫情影響，紅山動物園閉園51天，損失了2000多萬，運營舉步維艱。2020年7月，紅山動物園園長沈志軍在一次演講中的一句「求報復」，讓這座城市動物園成功「出圈」，一夜間闖入了公眾的視野。

為了更好地宣傳動物園理念，也為了增收，近年來，沈志軍帶領團隊做了很多創新嘗試——新增「雲認養」、研學游，創建Zoo商城，打造各類文創產品，網路直播，嘗試直播帶貨……這些舉措，成功增加了動物園的品牌認知度，提升了動物園的經營收入。

11月7日，南京市紅山森林動物園發佈了一篇文章，記錄了近期一場緊急奔赴：今年10月中旬，動物園許多飼養員居住的小區被臨時通知即將封閉，封控時多長未知，但動物園裡的「孩子們」不能失去照顧。為此，飼養員們連夜收拾行李，離家返回動物園。

「這些辛苦奔赴與堅持，源自對這份職業的責任感。動物就像我們自己的孩子一樣，時時刻刻要對牠們負責。」動物園無尾熊館飼養員諸強說。該園水豚飼養員潘登宇、貓科館飼養員陳嘉昕、食草區區長尹韜、小熊貓飼養員厲明葉、熊館飼養員姜堯、救護中心的凌輝，都在園區住了下來，一住就是6至10天。

除了飼養員們，園長沈志軍和分管動物的李園長、動管部的程部長、獸醫院的鄧院長，也第一時間返回了園區，並且堅守在此。為保障封控期間動物們的每日食物，飼料室的工作人員和返回園區的飼養員們無暇整理自己的行囊，連夜加班加點，從各個管道採購新鮮食材，保證各個場館飼料的正常供應。說起朝夕相處的動物們，很多飼養員都喜歡把牠們形容為「同事」「朋友」「孩子」。

11月8日，南京市紅山森林動物園園長沈志軍表示，2012年開放動物認養至今，既是為了科普，也是為了增強互動。成功認養後，認養人可以跟隨飼養員一起給動物做玩具，進行教育體驗活動，園方每月還將把動物的健康情況、生活狀況、照片等，發給認養人。對於部分年齡較大存在健康問題的動物，則不會開放認養。

面對部分網友對於開放認養的質疑，沈志軍解釋，這是一項生命教育項目，紅山動物園本著尊重動物、敬畏自然、為動物創造更好生活環境的初衷，通過動物展示，傳遞保護生物多樣性的理念，受到公眾喜愛和認可。愛心認養項目，讓熱愛動物的朋友也能夠參與到保護動物的實際行動中來，「我覺得我們是相互奔赴，共同提升的一個過程。」