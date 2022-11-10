今年第3季電腦及資訊服務業營業額1,305億元，為歷年同季新高，年增15.4％，其中電腦程式設計業984億元，年增15.8％，主因資訊系統整合服務、網路數據交換應用需求升高，以及遊戲軟體設計業績提升所致；資訊服務業321億元，年增14.2％，主因拍賣平台網站管理業者拓展服務據點及推出促銷活動，帶動抽成營收成長，加以雲端電腦資料保管等業績攀升所致。

今年第3季專業技術服務業營業額876億元，為歷年同季新高，年增12.9％，其中管理顧問業269億元，年增23.2％，主因能源、電子產品及旅宿等領域顧問諮詢業績活絡所致；廣告業及市場研究業年增3.6％，主因房地產、食品飲料等廣告下單量增加所致；專門設計業198億元，年增16.6％，主因住宅、營業用之室內裝修及展覽活動設計承攬業務增加所致；攝影業年增47.4％，主因疫情減緩，室內、戶外海報影像輸出需求回溫，加以結婚對數增加，推升婚紗攝影業績成長，復以上年同季比較基數較低所致。

今年第3季租賃業營業額413億元，為歷年單季新高，年增17.6％，其中機械設備租賃業114億元，年增26.4％，主因營造工程機械、展覽活動設備及舞台燈光影音出租等需求殷切所致；運輸工具租賃業年增13.3％，主因汽機車租賃業者推出優惠方案吸引客群，加上企業用戶長租業務穩定成長所致；個人及家庭用品租賃業年增32.0％，主因戶外娛樂休閒設備、家庭用品及宴會用品器材出租熱絡，加以上年同季比較基數較低所致。