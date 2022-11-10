每坪1字頭房價，正快速消失中！

據住展雜誌今（10）日最新統計，北北桃竹四大都會區中，今年1月至10月預售屋和新成屋新案每坪成交均價，每坪1字頭行政區，較去年大減八成，只剩新竹關西找得到。

住展雜誌企研室經理成采錡今天表示，在建築造價持續攀升，及市區外溢效應等因素影響下，桃竹蛋白區房價漲勢還在擴大。

根據住展雜誌統計，北北桃竹四大都會區中，今年1月至10月新建案成交均價1字頭的行政區，只有新竹關西，成交均價約17.7萬元／坪。

住展分析，關西過去因地理位置較偏遠、生活機能相對不足，在地購屋需求偏低，外來買盤比例也不高，房市發展相對封閉，間接抑制房價漲幅。

但隨著新豐、寶山等地區均成交價站上2字頭，關西今年下半年預計公開新案也跟上，均開價超過20萬元／坪。

若未來趨勢不變，關西也將脫離1字頭房價區，使北北桃竹步入房價全面2字頭時代。

至於上半年還可見1字頭成交價的新竹湖口，近半年持續跟著新竹核心地區上漲，今年1月到10月成交均價已來到21萬元／坪，且區內新案價位持續墊高。

今年告別1字頭房價的行政區中，以擁有台積電題材的寶山，房價漲勢最驚人，今年前十個月新建案成交價漲幅高達44.8％，來到26.5萬元／坪。

另外在每坪登上2字頭的行政區中，以新竹寶山房價漲幅最大，較去年上漲逾4成，單坪已達26.5萬元，彎道超車桃園楊梅、新竹湖口！

成采錡分析，儘管價格續漲，比起北市中心部分建案單周零成交，桃竹蛋白區仍憑藉相對低單價優勢，買氣較穩定。如今年才告別1字頭房價的桃園觀音、楊梅，皆因有鄰近區域高房價襯托，持續吸引外來客進場購屋，業者因而保持樂觀態度，持續推出高價建案。