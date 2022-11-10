彰化縣第一個BOT案、第一個百貨商城「中友百貨彰化店」10日舉辦拆除動工典禮，原二停車場附屬之各項公共建設先陸續拆除。（吳敏菁攝）

彰化縣第一個BOT案、第一個百貨商城「中友百貨彰化店」10日舉辦拆除動工典禮，原二停車場附屬之各項公共建設先陸續拆除。（吳敏菁攝）

彰化縣第一個BOT案、第一個百貨商城「中友百貨彰化店」10日舉辦拆除動工典禮，原二停車場附屬之各項公共建設先陸續拆除。（吳敏菁攝）

彰化縣第一個BOT案、第一個百貨商城「中友百貨彰化店」10日舉辦拆除動工典禮，原二停車場附屬之各項公共建設先陸續拆除。（吳敏菁攝）

中友百貨彰化館是彰化市公所和彰化縣政府攜手合作的指標，預計投資43億元，興建立體停車場結合複合式商場，地下2層、地上14層，樓地板面積3萬坪。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

中友百貨彰化館是彰化市公所和彰化縣政府攜手合作的指標，預計投資43億元，興建立體停車場結合複合式商場，地下2層、地上14層，樓地板面積3萬坪。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

中友百貨彰化館是彰化市公所和彰化縣政府攜手合作的指標，預計投資43億元，興建立體停車場結合複合式商場，地下2層、地上14層，樓地板面積3萬坪。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣第一個BOT案、第一個百貨商城「中友百貨彰化店」10日舉辦拆除動工典禮，原二停車場附屬之各項公共建設先陸續拆除，彰化市長林世賢表示，工程興建3年，預計2025年迎來彰化首座百貨公司，彰化縣長王惠美強調，成功停車場也在推動BOT、將打造第二座商城，串聯整個綠園道商圈。

彰化市第二停車場推動BOT、打造商城，走了將近5、6年，招商成功，彰化人都相當期待，但也擔心是否是選舉支票，10日彰化市公所和彰化縣政府聯手辦理拆除動工典禮，以行動證明這次真不是「狼來了」。

彰化市長林世賢表示，第二停車場土地已經移交益彰公司，也就是中友百貨，並正式向縣政府提出建造的申請，希望加速審查，並通過都審，程序全過關後就能正式開工，工期是3年，若開工後3年尚未開始營運，依合約規定要繳給彰化市公所5000萬元的固定權利金，所以投資方也有壓力，希望彰化第一個BOT成功後，對未來推動其他BOT案有很大幫忙，成功停車場彰化市公所也有47％土地所有權，將配合縣府，推動BOT，將整個區域變成綠園道商圈。

彰化縣長王惠美表示，中友百貨「慧眼識英雄」插旗彰化，提供休閒、購物的空間，縣府會用最大的行政效率，讓錢流在彰化，期待中友百貨開幕，讓彰化人更有地方消費，彰化「田喬仔」很多，卻苦無消費的機會，落成後一定能造福喜歡「蝦拚」的人。並指出成功停車場「機28用地」也要推BOT，7月將送中央審查，土地變更還沒過，希望中央盡速審過，加速推動。

中友百貨彰化館是彰化市公所和彰化縣政府攜手合作的指標，預計投資43億元，興建立體停車場結合複合式商場，地下2層、地上14層，樓地板面積3萬坪，以購物、美食、娛樂、體驗為四大地位，包含國際名店、大型主題餐廳、電影院、親子遊樂、藝文展覽及舞台表演等設施，可提供1000席汽車位、1500席機車位，並創造10米淨深的市民廣場。