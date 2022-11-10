高虹安、楊文科合體被指藍白合 侯友宜：做事不分你我 13:102022/11/10 中時 呂健豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜針對高虹安與楊文科合體一是被解讀為藍白合作出回應。（呂健豪攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 對於民眾黨新竹市長候選人高虹安昨日拜會新竹縣長楊文科，被外界解讀為藍白合一事，新北市長侯友宜今天受訪時回應，自己心中永遠有個態度，就是大家好好做事，可以有不同的理念跟想法，但只要為國家人民好的事情，做事不分你我，認真打拚團結這片土地所有人。 高虹安醫院請假外出會新竹縣長 林耕仁競總：尊重 高虹安男友被爆在永齡基金會任職 薛瑞元：不排除審查 高虹安凌晨控柯建銘助理也回捐民進黨「綠能，你不能」 #高虹安 #楊文科 #侯友宜 #藍白合 #好好做事 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 赴桃園替民眾黨站台 柯媽：高虹安是好孩子看她被罵很心疼 12:372022/11/10 政治 高虹安拜會楊文科 綠質疑提籃假燒金 04:102022/11/10 政治要聞 高虹安密會楊文科 林耕仁：不會懷疑楊文科的支持 09:122022/11/10 政治 綠推1200月票 侯友宜：樂見討論但要務實 12:582022/11/10 政治 分析新竹市長候選人 沈富雄點名她狀況尷尬：麻煩大了 09:302022/11/10 政治 花蓮市長選情緊繃 藍營大咖相挺 04:102022/11/10 地方新聞 林耕仁為何突收手？工程師驚爆「魔鬼交易」：他最怕這事 09:372022/11/10 政治 選戰倒數16天最新六都網路民調曝！「他」狂贏近50％嚇死人 07:492022/11/10 政治 高楊會引藍白合聯想？林耕仁：楊文科表達唯一支持 11:222022/11/10 政治 選前之夜堅持辦區運路 林佳龍：今提交通規畫由社會公評 10:392022/11/10 政治 六都齊造勢vs.雙北雙箭頭 11月12日藍綠拚場 04:102022/11/10 政治要聞 高虹安今早已出院 身體未完全恢復以私人拜會行程為主 10:452022/11/10 政治 選戰白熱化 侯友宜請假打選戰首站行程落腳蘆洲 11:552022/11/10 政治 選戰倒數 市長們11月10日起請假 市政不放假 04:102022/11/10 政治要聞 暢遊在生態與歷史間！侯友宜開箱超美自行車道 11:422022/11/10 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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