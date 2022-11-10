對於民眾黨新竹市長候選人高虹安昨日拜會新竹縣長楊文科，被外界解讀為藍白合一事，新北市長侯友宜今天受訪時回應，自己心中永遠有個態度，就是大家好好做事，可以有不同的理念跟想法，但只要為國家人民好的事情，做事不分你我，認真打拚團結這片土地所有人。