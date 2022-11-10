牙齒健康非常重要，除了要維持良好的刷牙習慣，平時的飲食也和牙齒健康息息相關。牙醫師劉馥萱在臉書粉專指出，有6種食物吃了容易蛀牙，包含水果乾、汽水、酒精、酸性食物、澱粉類食物和咖啡，會擔心的人平時最好少碰，否則就是在食用或飲用完畢，盡快漱口或刷牙。

▎水果乾

水果乾通常會黏牙，且因為製作過程會加入大量糖分，因此成為蛀牙幫凶。

▎汽水

汽水或運動飲料等飲品屬於酸性食物，如果常喝等於牙齒一直浸泡在酸性物質中，建議一次喝完且馬上漱口。

▎酒精

酒精會影響唾液分泌，容易造成蛀牙。

▎酸性食物

酸性食物包含番茄、柑橘類等水果，除了有酸性，也有不少糖分，大量食用容易造成蛀牙。

▎澱粉類食品

澱粉類食品包含洋芋片等高澱粉零食，吃的時候容易卡在牙縫，進而成為細菌溫床。

▎咖啡

咖啡是酸性飲料，長期飲用容易傷害琺瑯質，也容易讓牙齒表面附著更多食物殘渣。

但劉馥萱表示，上述6種食物不是完全不能碰，建議吃完最好馬上漱口或刷牙，避免增加蛀牙風險。

除此之外，劉馥萱也曾發文指出，不喝水除了有害身體健康外，也對口腔有害，其中就包含增加蛀牙，因為不喝水會使口水減少，而口水又是清潔口腔的重要關鍵，能夠預防蛀牙，讓口腔中的酸鹼值穩定，避免細菌過度繁殖。