孫協志（左起）、林韋君、林彥君、王仁甫、蔡黃汝、許孟哲、阿喜、柯有倫一行人到澎湖，錄《飢餓遊戲》6周年特別節目。（中視提供）

中視《飢餓遊戲》6周年推出「澎湖驚奇之旅」，藝人在沒有心理準備的情況下，被載上船駛向孤島，即使是荒島都可能得留下來過夜，讓大家覺得簡直是上了賊船。峮峮、田舞陽在非自願的情況下，必須留在「澎澎灘」過一夜，樂觀的2人先是開心在海邊玩水享受美景，直到天色漸暗，才發現必須自己釣魚、生火，非常克難，直呼：「是在整我們耶。」

而其他人換到鳥嶼，製作單位安排海上滑水道遊戲讓眾人比賽，王仁甫故意捉弄蔡黃汝（豆花妹），要把她從高台上推下海，讓她尖叫連連，一旁的許孟哲替她捏把冷汗：「這下去是從2樓掉下去耶。」但蔡黃汝也不是省油的燈，趁王仁甫不注意醞釀報仇，蹲著馬步用身體反撞把王仁甫從高台上推落海。

每一關結束，就會有藝人被留在不同的地方，王仁甫、林韋君原本是在鳥嶼留宿，但他們卻心繫在澎澎灘的峮峮和田舞陽，決定花光身上的零用金，買了食材，再特別拜託船家回程時順路放他們在澎澎灘，這份共患難的心意讓峮峮、田舞陽非常感動。

《飢餓遊戲》每周日晚間8點在中視播出，隔周六晚間8點中天娛樂台也會播出。