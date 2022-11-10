經濟部商業司率20家臺灣優質連鎖品牌參與「2022越南連鎖加盟展」，為期3天之展期於11月5日圓滿豐收，本次活動共簽署9份合作意向書，預計至少有480萬美元之潛在商機。

透過本次參展及辦理國際媒合活動，促成我國銀髮輔具用品品牌「北之特樂銀」與越商Vietcare Solutions、素食漢堡品牌芙格漢堡與越商Napoli Coffee、餐飲品牌「球客道」與越商Moricoffee、炳叔烤玉米與越商B3B、茶飲品牌「薡茶」與越商Asia Jewely Solutions、BubbleZ與越商Huy、甜品小吃品牌「千千」的虎掌燒與越商九龍國際餐飲以及保養品品牌「希莉亞」與越商東南產業等簽署合作意向書；另外，美髮品牌「髮林HairING」表示透過本次媒合活動與越南加盟主、通路商、美容SPA及醫美診所等領域之策略合作夥伴洽談成果豐碩。

經濟部商業司表示，越南消費者對我國餐飲、美容及生活服務等品牌好感度高，落地展店極具發展潛力；越南業者對我國連鎖品牌優質之產品、服務及完整的連鎖體制亦展現高度合作興趣，於展覽期間獲得來自越南企業買主頻頻諮詢，我國品牌企業將持續與具合作意願之夥伴洽談代理合作事宜。另於展前辦理之當地企業組織拜會交流，也讓臺灣連鎖品牌加速了解當地市場訊息、獲得寶貴的實戰經驗並建立多元人脈，參與企業皆表示獲益良多。

未來商業司將持續規劃國際性的商業交流活動，宣傳臺灣連鎖品牌之優勢及特色，提升我國連鎖品牌國際知名度，積極協助臺灣連鎖加盟品牌成功落地海外市場。