該怎麼開口跟女友說？一名男網友近日很害怕跟女友發生親密關係，因為每次聞到女友下面散發出有如魚腐敗3、4天的味道都覺得可怕，等女友回家後馬上拿芳香劑狂噴味道才會散去，擔心女友是生病但又不敢跟她說，怕以為在嫌棄她，不知該怎麼委婉開口。

這名男網友日前在校園論壇「Zuvio」指出，女友私密處的異味讓他受不了，「那味太騷太重，實在是凍袜條」，導致現在超怕要跟女友發生親密關係。原PO形容，女友下面的味道很像一隻魚放在8月的大太陽下，曬了3到4天，開始有點腐敗味的感覺，真的蠻可怕，「每次女友來我家，然後我們發生關係，她走之後我都要狂噴芳香劑，不然那味道真的很重」。

原PO表示，他上網查資料，通常下面味道會那麼重原因有二，第一是不愛洗澡，但女友非常愛乾淨，一天洗澡兩次，這原因根本不可能，第二種是生病，也是原PO最懷疑、最擔心的，又很怕直接跟她講她會很崩潰，覺得在嫌棄她，不知怎麼開口。

對此，網友紛紛提供建議，留言「要看醫生，她可能感染了」、「應該是泌尿道感染，有細菌才會有腐臭味，你可以帶她去婦產科做檢查」、「叫她多喝水多吃水果」、「你們有發生過關係請雙方一起到婦科看診」。