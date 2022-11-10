今年國慶大典上曾展出由中興大學園藝系副教授陳彥銘及其研究生陳政宏育種的石竹新品種「艷紅撫子」。圖為陳彥銘。（林良齊攝）

今年國慶大典上曾展出由中興大學園藝系副教授陳彥銘及其研究生陳政宏育種的石竹新品種「艷紅撫子」，透過相當於「人工生殖」的胚拯救技術，並結合台灣原生石竹、日本石竹、美國石竹等血緣的石竹品種，育成出切花花期達35天的石竹、較多數石竹品種切花僅有14天左右壽命足足多了2倍之餘，可望進軍日本市場。

70年次的陳彥銘從小因為愛玩泥巴，高中畢業後不選擇當時最熱門的電機系，而是選擇園藝系，並且一路唸到博士畢業。

陳彥銘表示，一開始發現日本石竹市場近年仍不斷擴大，但日本石竹多數來自中南美洲，但台灣明明離日本較近，如果能夠開發出有競爭力的石竹，加上較低的運費或許仍可與其他國家競爭。

因此便著手開發新品種石竹，目標希望延長石竹切花花期，但開發過程也遇到十分大的挑戰，最後育成的品種則是淘汰數千株不合格的石竹後誕生的「艷紅撫子」，陳彥銘說，撫子為日語的石竹，艷紅則是取自開發者名字，艷紅更可以代表該品種的石竹顏色亮麗。

陳彥銘說，今年正式商品化種植後，獲得不少農民喜愛，希望透過今天農糧署辦理的「台灣花卉品種推介會」，讓更多人看到。

此外，由於現行的麒麟花雖然易種植，但因帶刺，使消費者及農民種植意項不高，陳彥銘因而育成出3款軟刺、甚至無刺的麒麟花，並分別命名為「天皇」、「天后」及「天王」，顏色十分鮮艷，且只要種植2至3個月即可開花，也在市場頗具競爭力。