澎湃新聞10 報導，大陸不少電商從10月31日便開始第一波雙十一正式預售，近期，消費者陸續投訴多家電商平台存在商家「先漲後降」套路行為。

電商業內人士透露，店家「先漲後降」套路行為是既想迎合消費者心理預期，又不想壓縮利潤的「下下策」。消費者如果發現某些店鋪趁機漲價再降價的話，可以通過平台投訴，平台處罰店鋪。

律師建議，消費者遇到此類情況，可以與商家溝通退賠差價或者向大陸12315平台投訴。差價較大的可能涉及欺詐，調解不成可以向法院起訴。

澎湃新聞近日接獲的申訴包括，一款貓砂前段時間價格是106元（人民幣，下同），但後來突然調整至159元。客服反映後，又改為125元。某可脫卸帽莫蘭迪寬鬆外套羽絨服9月時平台價格是券後979.28元，雙十一預售期間的價格提升至1349元，領券購買後實際價格仍為979元。還有反映冰箱價格突然又返回到4499元，最後到手價為3499 。

澎湃新聞報導，這樣打著雙十一旗號，利用消費者圖便宜的心理，先提價後優惠的套路不在少數，促銷價格未必是真實惠。

去年雙十一期間，大陸國家市場監管總局曾下發《關於規範「雙十一」網路促銷經營活動的工作提示》指出，禁止採取「先提價後打折」、虛構原價、不履行價格承諾等違法方式開展促銷，杜絕虛假宣傳，妥善化解網路消費糾紛。

淘寶官方客服回應，平台目前會對出現此類現象的商家進行相關的核查處理，若商家有相關違規行為會根據現有的規則進行處理。

京東商城客服表示，京東在價保細則中寫明，消費者因商家調整同一商品價格導致購買後商品京東價格發生降價，在指定時間內消費者可以申請返還差價，享受「商品價格保護」服務。

上海浦深律師事務所律師馬佳燕稱，大陸《價格法》明確規定經營者不得有不正當價格行為，其中第四項即利用虛假的或者使人誤解的價格手段，誘騙消費者或者其他經營者與其交易。電商平台商家提價後降價的行為，構成誘騙消費者或者其他經營者與其進行交易的，責令改正，沒收違法所得，並處違法所得5倍以下罰款；沒有違法所得的，處5萬元以上50萬元以下罰款；情節嚴重的，責令停業整頓，或者由工商行政管理機關吊銷營業執照。

澎湃新聞報導，今年雙十一前夕，浙江省消保委曾發布「雙十一」一號消費提示稱，直播間號稱「低價」商品可能是「套路」。提醒消費者在直播購物時要盡量選擇信譽高、口碑好的商家交易。