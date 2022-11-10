法國政府9日發布「國家戰略報告」，再度重申對台海和平穩定的關切。外交部今天表示，法國政府透過該報告，不僅展現法國政府堅定友我立場，也凸顯台海和平穩定是國際民主國家社群的高度共識。外交部也呼籲全球民主夥伴，與台灣共同對抗威權體制的擴張與侵略。

外交部發言人歐江安今天在例行記者會中回應媒體詢問時表示，外交部注意到法國政府本月9日發布其國家戰略報告，文中提及台海情勢以及中共軍力不斷現代化，威脅台海及區域和平穩定。

她說，這是繼去年8月法澳外長暨防長2＋2會談、今年1月法日2＋2會談、2月法國新版印太戰略及近期法國外長柯隆娜多次公開發言反對片面改變台海現狀等友我言論後，法國一貫立場的延續。

歐江安指出，法國政府透過「國家戰略報告」再度重申對台海和平穩定的關切，不僅展現法國政府堅定友我立場，也凸顯台海和平穩定是國際民主國家社群的高度共識，台海安全確實是維護「自由與開放的印太區域」不可或缺的一環。

她強調，台灣絕對不會畏懼退縮，會更堅定捍衛主權、國家安全與自由民主的生活方式。我方同時呼籲全球民主夥伴與民主台灣團結一起，共同對抗威權體制的擴張與侵略。

此外，加拿大外交部長趙美蘭9日在加拿大亞太基金會及蒙克全球事務與公共政策學院合辦的研討會發表演說也指出，中國已逐漸成為具破壞性的全球強權，加國持續反對中國單方面破壞台海現狀，並將深化與台灣的經貿連結。

歐江安表示，外交部感謝加拿大政府再次公開表示對台海穩定的堅定立場，未來並將持續共同深化台加友好關係。

她說，今年8月以來，加拿大等理念相近國家已多次公開關切中國無端在台灣海空域進行實彈軍演、升高軍事挑釁行徑，並重申對台海和平穩定的重視與支持。

歐江安也重申，台灣政府將持續提升不對稱作戰能力和自我防衛能力，並與所有理念相近國家加強合作，共同維護印太地區的自由開放與和平繁榮，捍衛以價值為基礎的國際秩序。外交部也將持續配合政府經貿部門整體策略，致力深化台加經貿連結及夥伴關係。

至於「台加投資促進及保障協議」（FIPA)的進度，她強調，外交部會積極配合行政院經貿談判辦公室，並與相關部會共同努力，儘早完成簽署台加FIPA，進一步促進雙向投資，建立供應鏈韌性，共同振興台灣與加拿大的疫後經濟復甦、增進與理念相近國家的經貿連結。