有著「最美小龍女」之稱的女星李若彤，過去曾被金庸大力讚賞是他心目中的小龍女。近日，李若彤時隔27年再次挑戰小龍女的裝扮。讓不少粉絲見了直呼「歲月不敗美人啊！」

李若彤在1995年版「神鵰俠侶」中飾演小龍女，以小巧迷人的臉蛋和充滿仙氣的妝造被封為「最美小龍女」。過去李若彤生日時，就有不少網友詢問何時能再現躺在繩上的知名場面。對此，她大方接下挑戰，在生日當天，身穿一身簡易服裝。以「空中瑜珈」的姿勢，在白綾上優雅起舞，一點也看不出她已經56歲了。

今日稍早，李若彤再次迎接挑戰，表示「都學會了不用威亞睡繩子，不扮成小龍女太可惜了。」並曬出她身穿全套小龍女造型的模樣。只見影片中的她，在化妝師與造型師的巧手下，盤起頭髮、戴上髮帶。一襲白衣配上經典武打手勢，英氣勃發的模樣，相當迷人。在影片的最末，更是展現了經典的躺繩環節，不過，比起生日時僅穿著運動服裝。這次的小龍女裝扮更顯仙氣。讓網友夢回1995年，紛紛留言表示感動。

影片釋出後，讓不少網友驚嘆李若彤的保養有方，一點也看不出歲月在她臉上的變化，甚至還有粉絲特地模仿「楊過」的口吻，留言表示「龍兒，你的相貌一點也都沒變，不像我老了許多。」而網友們也紛紛留言，直呼「我都快變成姑姑了，但姑姑還是當年的姑姑」、「還原度百分之九十九」、「27年過去了，還是一樣仙氣飄飄欸。」