民進黨屏東縣長候選人周春米在過去擔任立委的時候，就已爭取了屏東70間老舊廁所、70所學校操場、20座風雨球場的整建，一起推動了操場跑道整建的專案，為了照顧孩子們的教育，她昨(9日)在臉書提出6大教育、體育政策，包含全方位改善校園環境、迎向屏東數位學習新紀元等方面，要讓屏東的孩子，不論是在市區或是偏遠的學校，都有好的活動空間可以使用。

周春米提出的「教育、體育」政策有第一，全方位改善校園環境，營造安全放心的學習空間；第二，迎向屏東數位學習新紀元；第三，健全師資人力結構，協助教師專業成長；第四，建置便利運動設施，融入科技創新模式；第五，培養績優體育人才，精進專業培育機制；第六，推展多元全民運動。

周春米喊話，要讓屏東的孩子，不論是在市區或是偏遠的學校，都有好的活動空間可以使用，而在體育的部分，屏東要成為一座希望城市，就要透過體育運動達到全人健康的新政策，樂活並朝向全齡化普及。